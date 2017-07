10-year validity ng lisensya, pirma na lang ni Digong ang hinihintay

PIRMA na lamang ni Pangulong Duterte ang hinihintay upang tuluyan nang magkabisa bilang batas ang 10-year validity ng driver’s license, ayon kay Senador Grace Poe kahapon.

Sinabi ni Poe, chairman ng Senate committee on public services, malapit nang mabigyan ng kaginhawahan ang mga driver sa pagkuha o pag-renew ng lisensiya dahil aabot na sa 10 taon ang validity nito.

Aniya, isinumite na sa tanggapan ni Duterte ang panukala noong pang Hulyo 11 matapos aprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang batas noog Mayo 31.

Sakaling mabigong pirmahan ni Pangulong Duterte ang panukala, magiging batas ito pagkalipas ng 30-araw alinsunod sa itinakda ng Saligang Batas.

Aniya, mahigpit na makikipagtulungan ang kanyang tanggapan sa Department of Transportation at Land Transportation Office (LTO) sa pagbubuo ng implementing rules and regulars na ipinatutupad sa loob ng 30 araw matapos maging batas ang panukala.

Sa inisyal na pagkuha ng lisensiya, kailangan personal na magtungo ang motoristaa sa tanggapan ng LTO.

Inaatasan naman ang LTO ng batas na magtayo ito ng online registration process sa loob ng isang taon matapos maging batas ito.

Alinsunod sa batas, pagmumultahin ng halagang P20,000 ang aplikatne na maglalagay ng maling impormasyon sa application, makikipagsabwatan ang mga opisyal, pagamit ng pekeng dokumento at hindi na sila pwedeng mag-aplay sa loob ng dalawang taon.

“Dahil nagbibigay tayo ng kaluwagan, kailangan rin natin ng regulasyon para tiyaking hindi ito maaabuso. Mahal ang multa para sa mga magsisinungaling, mandadaya, at mamemeke sa aplikasyon ng lisensya sa ilalim ng batas na ito,” banta ni Poe.

Inatasan din ng batas ang LTO na bawiin ang lisensiya sa loob ng apat na taon kapag ang driver ay nasangkot sa aksidente na ikinamatay o nalumpo ang biktima.

Sinabi pa ni Poe na inatasan din ang local government units, the Metro Manila Development Authority at iba pang ahensiya na nagbibigay ng violation receipts na magbigay ng report sa ahensiya hinggil sa traffic violations.

Bukod sa pag-isponsor, awtor naman ng batas sina Senate President Pro-Tempore Ralph Recto and Senators Richard Gordon, Joseph Victor Ejercito at Joel Villanueva—na layuning amyendahan ang Section 23 ng Republic Act No. 4136, as amended by Batas Pambansa Blg. 398 at Executive Order No. 1011 o ang Land Transportation and Traffic Code. ERNIE REYES

