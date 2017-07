2 menor-de-edad, huli sa P300K marijuana

AABOT sa P300,000 halaga ng marijuana ang nakumpiska ng mga awtoridad makaraang madakip ang dalawang menor-de-edad sa drug buy-bust operation sa Novaliches, Quezon City kagabi, Hulyo 11, 2017 (Martes).

Ayon kay Quezon City Police District (QCPD) Director, Police C/Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, nagsagawa ng drug operation ang mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit (DDEU) at Philippine Drug Enforcement Agency-National Capital Regional Office (PDEA-NCRPO) at nadakip ang dalawang lalaking edad 15 – 16 dakong 10:30 ng gabi sa King Charles St., Kingspoint Subd., Brgy. Bagbag, Novaliches, QC.

Nakumpiska ng mga pulis ang limang bricks ng pinatuyong dahon ng marijuana na nakabalot sa diyaryo at may timbang na limang kilo at may nagkakahalaga ng P300,000.

Isang tauhan ng pulis ang nagpanggap na poseur buyer na bibili ng marijuana sa halagang P75,000 mula sa mga suspek.

Matapos iaabot ang naturang marijuana, agad dinakip ang mga suspek.

Kasalukuyan nang nasa himpilan ng pulis ang mga menor-de-edad habang nakikipag-ugnayan na ang mga pulis sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa kaukulang turnover sa mga suspek. SANTI CELARIO

loading...