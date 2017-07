2 pulis arestado sa pangongotong

INARESTO ng mga tauhan ng Counter Intelligence Task Force (CITF) ng Philippine National Police (PNP) ang dalawang pulis dahil sa pangongotong sa Caloocan City, kagabi.

Kinilala ni Caloocan police deputy chief for administration at kasalukuyang head of Station Investigation and Detective Management Branch (SIDMB) C/Insp. Ilustre Mendoza ang mga naarestong pulis na sina PO2 Jaypee John Pagarigan at PO1 Christian Panganiban, kapwa nakatalaga sa Caloocan Police Community Precinct (PCP) 3 Drug Enforcement Unit (DEU) na pinamumunuan ni C/Insp. Ronald Cayago.

Ayon kay C/Insp. Mendoza, noong July 23 nang maaresto ng dalawang pulis si Isindro Denaga, 47, ng Phase 7B Package 49, Blk. 31, Lot 49, Bagong Silang dahil sa pagkaka-krus sa kanilang lugar.

Sa halip na kasuhan ay hiningian umano ng dalawang pulis ang mga kaanak ni Denaga ng P10,000 para sa kalayaan nito kaya humingi ng tulong ang kanyang pamilya sa mga tauhan ng CITF.

Agad ikinasa ng mga tauhan ng CITF sa pamumuno ni Supt. Bonifacio Araña ang entrapment operation kontra sa dalawang pulis.

Nang tanggapin na umano ng mga suspek ang marked money mula sa kaanak ni Denaga dakong 10:15 ng gabi ay agad inaresto ng mga operatiba ng CITF ang dalawang pulis. RENE MANAHAN

