2 Vietnamese hostages, pinugutan ng ASG

PINUGUTAN ng Abu Sayyaf bandits ang dalawa sa kanilang limang Vietnamese hostages sa Basilan.

Ang walang ulo na mga bangkay na nakilalang sina Hoang Thong at Hoang Va Hai, ay narekober kaninang madaling-araw sa may Brgy. Tumahubong sa Sumisip town ng isang residente na ayaw magpakilala, ayon kay Col. Juvymax Uy, commander of Joint Task Force Basilan.

“The bodies were found at 5:40 in the morning by a member of the local populace,” pahayag ni Uy. “The cadavers will be made to undergo forensic exams as coordination with the Vietnamese embassy is also simultaneously done.”

Ang dalawa ay kabilang sa anim na miyembro ng Vietnamese ng MV Royal 16 na inatake noong Nobyembre 11 2016 sa may karagatan ng Sibago Island sa Basilan.

Matatandaang nitong nakaraang buwan, isa sa mga hostages, na si Hoang Vo, 28, ay na-rescue ng military sa Sampinit Complex, sa Sumisip din.

Ang mga nas kamay pa ng Abu Sayyaf ay nakilalang sina Pham Minh Tuan, Do Trung Hieu at Tran Khac Dung.

“[The] three other KVs (kidnap victims) are subject of the intensive ongoing rescue operations conducted by the troops of Basilan,” pahayag ni Capt. Jo-Ann Petinglay ng Armed Forces’ Western Mindanao Command. BOBBY TICZON

