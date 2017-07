2018 budget, isinumite na ni PDu30

PLANO ng Malaking Kapulungan ng Kongreso na tapusin ang deliberasyon at debate sa 2018 national budget sa buwan ng Oktubre pa lamang.

Inihayag ito ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa press conference bago pa man mag-SONA ang pangulo sa hapon at pagkatapos suspendihin ang umagang sesyon para bigyang-daan ang joint session sa hapon.

“Sa panibagong budget for next year, ang target namin dito is within the month of October kailangan tapos na. Kung mapapaaga, mas mabuti,” ani Alvarez.

Pagkatapos ng State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Duterte ay personal nitong isinumite sa Kongreso ang may P3.767-trilyong panukalang badyet para sa 2018.

Sinabi ni Davao Rep. Karlo Nograles, chairman ng House Committee on Appropriations, ang badyet para sa 2018 ay mataas nang 12.4 porsyento kumpara sa General Appropriations Act nitong 2017.

Ayon sa kongresista, pangunahing pinaglaanan ng may pinakamalaking pondo ang Department of Education na P691-bilyon.

Ang malaking alokasyon sa badyet ng DepEd ay para sa pagpapatayo ng may 47,000 na classroom at rehabilitasyon ng 18,999 na silid-aralan pa rin.

Sa panukalang badyet ay humihingi ang pangulong Duterte ng 10.3 porsyentong dagdag para sa Mindanao Logistics Infrastucture Network mula sa P21.4-bilyon ngayong 2017 ay gagawin itong P23.6-bilyon para sa susunod na taon.

Sa hinihinging pagpapasa sa tax reform package, sinabi ni Nograles na “these (new taxes) are painful but necessary steps that President Duterte and Congress must take so that we can fulfill our covenant for national reformation with the Filipino people.” MELIZA MALUNTAG

