PINANGUNAHAN ni Navotas City Mayor John Rey Tiangco at Sudi Valencia ng Department of the Interior and Local Government (DILG)-Navotas ang paggawad ng Award of Excellence sa mga natatanging Lupong Tagapamayapa ng Barangay nakuha ng Brgy. Tanza ang 1st place, sumunod ang San Roque at Brgy. Sipac Almacen, kasabay ang pagdiriwang ng 43rd Nutrition Month kung saan ay pinakain ang mga bata na kulang sa timbang. Layon nitong isabuhay ang tema na “Healthy Diet, Gawing Habit for Life”. JOJO RABULAN