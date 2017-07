Ang pag-aalaga sa atay ay kailangan!

ANG ating mga problema sa kalusugan ay nagmumula sa mga bagay na ating ginawa noon. Maaaring ngayon, kapag umiinom tayo ng alak o kumakain ng hindi masustansyang pagkain, hindi pa natin nakikita o nararamdaman ang sanhi nito ngunit maaari itong lumabas o mag-manifest sa hinaharap.

Upang maiwasan ang mga kahihinatnan na ito, kailangang ugaliin nating alagaan ang ating katawan lalo na ang atay.

Ang pag-inom ng supplements na may Silymarin at Sodium Ascorbate din ay malaki ang maitutulong sa atay!

Ang Silymarin at Sodium Ascorbate ay kilalang mahuhusay na antioxidants na nakatutulong sa pag-detoxify ng katawan. Ito rin ay tumutulong sa pag-promote ng bagong liver cells, nagpapalakas ng atay at nakatutulong makaiwas sa mga posibleng sakit.

May mga food supplement na madaling mabili na may kombinasyon ng Silymarin at Sodium Ascorbate pero ang tanging produkto lang na nasubukan ko at nakapagbigay ng magandang resulta sa katawan ko ay ang LiverMarin.

Kapag ang Silymarin at Sodium Ascorbate ay pinagsama, nakatutulong ito sa pagmanage ng SGPT/SGOT levels, pag-iwas sa hepatitis A at B at cirrhosis.

Ngayon, mas maging maingat at maalaga tayo sa kalusugan ng ating atay dahil alam na natin ang ilang mga bagay na dapat gawin! ###

