Ate Guy, good sport sa pagkatalo kay Ate Vi sa 1st Eddys

IDINAOS ang kauna-unahang Eddys awards sa Kia Theater kamakailan.

Ang Eddys ay isang award-giving body na itinatag ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEED) na pinamumunuan ni Isah Red na layuning kilalanin ang mga talento ng mga manggagawa sa pelikula.

Nanalo si Ate Vi dahil siya ang tinanghal na best actress para sa kanyang madamdaming pagganap bilang isang masungit na executive na nagkaroon ng kanser sa pelikulang “Everything About Her” ng Star Cinema.

Masasabing na-vindicate ang Star for all Seasons dahil kahit naisnab siya o hindi man lang naging nominado sa 40th Gawad Urian ay wagi naman siya sa kauna-unahang awards ng mga entertainment editors.

Bagama’t gagawaran ng Natatanging Gawad Urian, marami pa rin ang nanghihinayang kung bakit hindi man lang siya napansin sa Urian o nabigyan man lang ng nominasyon.

Gayunpaman, no show ang gobernadora dahil nasa Estados Unidos ito para sa isang commitment at bakasyon at sa Hulyo 17 pa babalik ng bansa.

Nagpadala na lamang ito ng text sa mga bumubuo ng SPEED at nagpapasalamat sa natamong karangalan.

Ironic naman na wala si Ate Vi, pero naroon ang arch rival niyang si Nora Aunor na nominado rin sa kategoryang best actress para sa kanyang pagganap bilang Binukot, isang babaeng tribu sa Cinemalaya movie na “Tuos”.

Pinatunayan tuloy ng Superstar na sa ganitong pagkakataon, good sport siya at tanggap ang pagkatalo sa kanyang kumareng si Ate Vi.

Sa kategoryang best actor, nanalo naman si Paolo Ballesteros para sa kanyang pagganap bilang transgender sa “Die Beautiful” pero tulad ni Ate Vi, no show din siya.

Hindi rin nakarating sina Angel Locsin na nanalo sa kanyang award-winning performance sa “Everything About Her” bilang best supporting actress at John Lloyd Cruz na nagwagi sa critically acclaimed movie na “Ang Babaeng Humayo” ni Lav Diaz bilang best supporting actor.

MOTHER LILY, PINARANGALAN BILANG PRODUCER OF THE YEAR

Pinarangalan si Mother Lily bilang producer of the year ng kauna-unahang Eddys awards ng SPEED.

Kilala si Mother Lily bilang haligi ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang pagmamahal sa industriya ay hindi matatawaran.

Siya rin ang nagbigay at patuloy na nagbibigay ng breaks sa mga artista natin na nagkaroon ng career at sumikat sa kanilang mga blockbuster films tulad nito Snooky Serna, Maricel Soriano, Gabby Concepcion, Dina Bonnevie, Aga Muhlach, William Martinez at maraming iba pa.

Ang Regal din ang nagprodyus ng mga klasikong pelikulang “Sister Stella L.” ni Mike de Leon, “Bilangin ang mga Bituin sa Langit” ni Elwood Perez, “Manila By Night”, “Pahiram ng Isang Umaga” at “Relasyon” ni Ishmael Bernal, “Babae sa Breakwater” at “Pangarap ng Puso” ni Mario O’hara at “Kriminal ng Barrio Concepcion” at “Hesus Rebolusyonaryo” ni Lav Diaz at “Sana Pag-ibig Na”, “Pila Balde” at “Tuhog” ni Jeffrey Jeturian at marami pang iba.

Siya rin ang prodyuser ng mga matagumpay na film franchise ng Mano Po at Shake, Rattle and Roll series. CHIKKA PA MORE/ARCHIE LIAO

