Bb. Pilipinas Universe Maxine Medina, nasa pangangalaga na ni Orly Ilacad!

TAPOS na ang reign ni Bb Pilipinas-Universe 2016 Maxine Medina dahil mayoon nang Bb. Pilipinas-Universe 2017 kaya pinasok na niya ang showbiz sa pangangalaga ni Boss Orly Ilacad.

Katunayan ay nag-sign na ng contract si Maxine sa Octo Arts Films na pag-aari nga ni Boss Orly. May gagawin na siya agad na horror movie na may pamagat na The Haunted: Spirit of the Glass 2 na ididirek ni Jose Javier Reyes. Makakasama niya sina Cristine Reyes at Ashley Ortega.

Dahil sa pagpirma ng kontrata ni Maxine sa OctoArts Film at pagtanggap din ng mga baguhan ay magiging active na muli sa pagpo-produce ng pelikula si Boss Orly.

Alhough, hindi naman humihinto ng pagko-co-produce ng film si Boss Orly kay Vic Sotto sa M-Zet Production at kay Mr Tony Tuviera ng APT Entertainment, Inc.

Tulad ngayong taon, co-producer muli sila ni Bossing sa pelikulang Love Traps na pagsasamahan nina Vic Sotto at Dawn Zulueta na ididirek ni Tony Reyes.

Tiyak ring magiging co-producer si Boss Orly sa pangalawang pelikulang pagsasamahan nina Alden Richards at Maine Mendoza matapos ang matagumpay na first movie ng dalawa na Imagine You & Me.

Nangako rin si Boss Olry na tutuklas ng mga bagong artista para sa mga susunod nilang project under OctoArts Films. Isama pa ang pagkakaroon uli ng trabaho ng mga character actor na madalang na rin nabibigyan ng project.

Hindi lang on stage nakakatawa at nakaaaliw si Boobsie Wonderland na ang tunay na pangalan ay Mary Jane Arrabis.

Last Saturday nga ay napanood sa Magpakailanman ang buhay ni Boobsie at ayon sa mga naging close sa komedyante ay marami pa raw ang hindi naisama sa life story nito lalo na ‘yung mga naging karanasan niya sa ibang bansa.

Tulad ng pagpunta at pagkayod niya sa Japan sa edad na katorse-anyos.

“Dahil sa sobrang kahirapan namin, nag-Japan ako noong 14 years old pa lang ako. Dinaya ko ang age ko at ginawa kong 18-years old para mabigyan ako ng permit.

“Eh, noong time na nandoon na ako, ‘yun ang time na pinauuwi na ang mga Japayuki na underage. Kaya takot na takot ako kasi hindi pa ako kumikita para sa pamilya ko, pauuwiin na ako,” nakangiting tsika ni Boobsie sa ilang press.

Isa sa mga hinding-hindi raw niya makakalimutan ay noong magkaroon siya ng isang Japanese na customer. Hinihipuan daw siya at kada-hipo raw sa kanya ay binibigyan siya ng isang lapad.

“Umiiyak ako na tumawag sa mommy ko. Sabi ko na may maipapadala na ako kasi hinipuan ako ng lalakeng customer. Sabi ng mommy ko, “Sige lang anak, pahipo ka pa para makapag-ipon ka!” nakatawang pahayag ni Boobsie.

Ngayon ay in-demand na komedyante na si Boobsie at napanonood na siya sa TV, gamit ang kaniyang hit na hit na giant baby impersonator. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

