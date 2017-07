BIR sinabon ni Speaker Alvarez

SINERMUNAN ni House Speaker Pantaleon Alvarez si BIR Commissioner Cesar Dulay dahil sa kapabayaan sa koleksyon ng buwis na patuloy na ikinalulugi ng gobyerno.

Sa pagdinig ng House committee on ways and means committee ay partikular na iniimbestigahan ang tax liability ng Del Monte Philippines, Inc. (DMPI) na mahigit sa P8-bilyon ngunit nasa P65-milyon lamang ang binayaran.

“What kind of a commissioner are you? May compromise na pero hindi mo alam? Nahihirapan kami ditong ipasa ang tax reform bill pero kayo ay nagsasayang lang ng pera ng taumbayan?” ani Alvarez.

Agad namang kumambyo si Dulay sa pagsasabing “with all due respect, wala po akong hugas kamay dito because the DMPI’s case didn’t have to pass through the office of the commissioner.”

Giit ni Alvarez, nakadidismaya ang naging pagkilos ni Dulay sa komisyon dahil hindi nito pinagbubuti ang koleksyon.

Panawagan ni Alvarez sa mga public officials na tugunan naman sana ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kumilos upang masawata ang korapsyon sa gobyerno.

Ganito rin ang ginawang pagsuporta nina Ako Bicol party-list Rep. Rodel Batocabe at Tarlac Rep. Noel Villanueva sa pagsasabing hindi katanggap-tanggap ang transaksyon na ito na hindi na pinadaan pa kay Dulay gayung siya ang pinuno ng BIR.

“How come that there seems to be no accountability here? There’s no signature of the commissioner. You have to be careful to exercise due diligence on this,”paliwanag ni Batocabe

Pangunahing inaangalan ng mga kongresista sa pangunguna ni Alvarez ang pagpayag ni Dulay na masingil lamang ng P65-milyon ang tax liability ng DMPI gayung ang dapat bayaran nito ay P8-bilyon. MELIZA MALUNTAG

