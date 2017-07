BOKSINGERONG TSUPER DAPAT LANG NA MAKULONG

ANG mga bus driver at kundoktor na katulad nina Eddie Mangangkong, Jr. at Kim Lester Padilla ay dapat lang na makulong at patawan ng mas mabigat na parusa sa ginawa nila.

Ito’y para mabigyan ng leksyon hindi lamang sila kundi ang lahat ng mga driver na nananakit sa mga traffic enforcer gaya ng ginawa sa mga taga-Metropolitan Manila Development Authority.

Kung hindi ba naman isang gago’t kalahati ang mag-partner na ito, kasalanan na nga nila, sila pa ‘yung may ganang magalit at manakit sa mga sumitang traffic enforcer na pinangunahan ni Konstable Roberto Supan.

Nilabag ng mga ito ang “no loading and unloading zone.”

Nagsimula ang panununtok ng nasabing driver sa mga traffic enforcer nang sitahin at tiketan sila ng tatlong taga-MMDA dahil sa paglabag sa pagbaba sa isang matandang pasahero sa no loading at unloading zone sa P. Tuazon at EDSA, Cubao, Quezon City.

Aba’y bigla na lamang daw “nag-ala-rambo” itong si Mangangkong at isa-isa nitong pinagsusuntok ang sumitang mga traffic enforcer na naka-detail sa lugar na ‘yun.

Hindi tayo tutol na mangatwiran si Kangkong, este, Mangangkong sa mga traffic enforcer.

Pero ‘yung manuntok at manakit ng mga “bantay-kalsada” o traffic enforcer ay wala sa batas ‘yan, lalo pa’t nag-viral ngayon sa social media.

Kapag kinunsinti ng mga kinauukulan ang kawalang-hiyaan ng mga driver at konduktor ng mga pampasaherong bus, maging lahat ng mga driver na nananakit sa mga nagpapatupad na traffic enforcer gaya ng sa MMDA, ay hindi magandang halimbawa.

Lalong hindi magandang tingnan ang panununtok ni Kangkong, este, Mangangkong sa grupo ni Supan dahil lamang sa pina-iral ng mga ito ang batas-trapiko.

Ano pa ang silbi na maglagay tayo ng traffic enforcers sa mga kalsada kung hindi rin naman natin susundin ang kanilang ipinatutupad na batas-trapiko.

VK SA BATANGAS AT ANG MGA HEPE

Aktibo na naman ang mga video-karera (VK) nitong si Bridget sa Lemery at Batangas City sa lalawigan ng Batangas.

Hindi hinuhuli ng hepe ng Lemery, maging ng hepe ng Batangas City, ang mga VK ni Bridget dahil ang balita ko ay malaki ang natatanggap na lingguhang timbre ang mga ito.

