Bongbong Marcos, pinakiusapang ‘wag makialam sa Ilocos 6

UMAPELA si Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel kay dating Senador Ferdinand “Bongbong” Marcos na tigilan na ang pagpayo sa nakatatandang kapatid na huwag sumipot sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa July 25.

Aniya sa pagpigil nito sa gobernadora ay meron na itong nalalabag na alituntunin.

Nakiusap din ang kongresista kay Ilocos Norte Governor Imee Marcos na dumalo sa nabanggit na pagdinig matapos hainan ng warrant of arrest upang huwag na aniyang umabot pa sa kailangang maidetine pa ito sa Batasan Complex.

Sa pagdalo aniya ni Marcos sa pagdinig ay magiging susi ito upang tapusin ang pagdinig dahil siya naman ang pumirma sa voucher at purchase order.

Ani Pimentel, hindi magdadalawang-isip na i-detain ng komite si Marcos kapag ito’y na-contempt.

“Again, I am appealing to Governor Marcos, please attend the hearing para matapos na rin ang hearing na ito,” pakiusap pa ni Pimentel.

Naunang isiniwalat ni Governor Marcos na handa siyang humaraw sa pagdinig ngunit pinayuhan siya ng nakababatang kapatid na huwag dumalo.

Ngayong umaga ay ipinakita ni Pimentel sa media ang aniya’y magiging detention cell ni Marcos sakaling ito ay ipaaresto na.

Ito ay malaking kuwarto na may receiving area at comfort room.

Isinunod niyang ipinakita ang inihahandang detention room ng tatlong Justices ng Court of Appeals na aniya’y posibleng ma-contempt din sakaling hindi tugunin ng mga ito ang show cause order ng komite.

Kapag nabigo ang mga ito na tugunin ang show cause order ay posible rin aniyang magpalabas ng warrant of arrest ang komite.

Hinihingan ng paliwanag ang tatlong CA Justices kaugnay sa pag-iisyu ng release order sa Ilocos 6 na hanggang ngayon ay nakadetine sa Kamara.

Ang release order ay naunang ibinasura ng Kamara sa pagsasabing walang hurisdiksyon ang CA sa Kongreso. MELIZA MALUNTAG

