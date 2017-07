Buto ng tao, natagpuan sa Maynila

ILANG mga buto ng tao ang isinama at natagpuan ng mga basurero sa Sta. Cruz, Maynila.

Ayon kay Milbert Balinggan ng Manila Police District (MPD)-homicide section, dakong 4:10 ng madaling-araw noon pang July 11 nang natagpuang ang ilang buto ng tao sa kanto ng Dimasalang at Amparo St., Sta. Cruz, ngunit dakong 4:50 kahapon lamang ng madaling-araw ini-report ito sa pulisya.

Ayon kay Joel Rosales, 37, isang garbage collector ng IPM at residente ng Bldg. 28 Unit 412, Permanent Housing, Tondo, nangongolekta sila ng basura sa nasabing lugar nang nahalukay nila ang ilang piraso ng buto ng tao, kabilang ang bungo na umano’y may ilang buhok pang natitira, ilang buto mula sa itaas at ibabang bahagi na katawan ng tao, at nilagay ito sa isang kahon saka ibinigay kay Chairwoman Lourdes Egea ng Brgy. 371 Zone 31 na siyang nag-report sa MPD-Police Station 3.

Gayunman, kahapon lamang ito ini-report sa MPD-homicide kung saan nagsagawa ng imbestigasyon. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

