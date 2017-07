Cash donations, ipadadala ng BoC sa Marawi

NAKATAKDANG magpadala ng cash donation ang mga kawani ng Bureau of Customs (BOC) na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa iba’t ibang evacuation centers sa Mindanao.

Ang cash donations ay nakolekta mula sa 458 Customs personnel na boluntaryong nagbigay bilang financial support sa mga residente ng Marawi.

Sa isang miting nila noong nakaraang buwan kung saan napag-usapan ang paghihirap ng mga pamilya ng Muslim at non-Muslim sa evacuation centers, hiniling ni District III Collector Ed Macabeo sa lahat ng BOC-NAIA officials at personnel “to extend your helping hands by way of giving financial contribution to procure food supplies and other needed items for their use while in the evacuation center.”

Itinalaga ni Macabeo si Special Deputy Collector Norsalem Raymond M. Mana-o bilang tagapangasiwa sa crowdfunding campaign sa kanilang distrito.

Ayon kay Mama-o, umabot na sa P480,000 cash ang nalikom nila mula ng inumpisahan ito noong nakaraang buwan, at patuloy na dumadaloy ang cash donation dahil ang iba pang empleyado ng ahensiya ay nangakong magbibigay din ng tulong pinansyal.

Ang cash donations, aniya, ay dadalhin sa iba’t ibang evacuation centers sa Sagularan, Baloi, at Iligan City.

“It’s our way of helping our brothers in Marawi, and at the same time our little own way of showing our support to our commissioner,” anang Mama-o na may mga kamag-anak na nakatira sa Marawi City.

Dagdag pa ni Mama-o, hindi naman pwedeng mag-donate ng ibang bagay ang distrito partikular ang mga gamit na abandonado dahil matatagalan at maraming bagay ang kakailanganing ayusin bago ito mai-release.

Mas mainam, aniya, sa kanila ang magbigay ng cash donation kaysa magbigay ng ibang bagay.

Ang cash donation ay nakatakdang ibigay sa coordinator sa Port of Manila. BENNY ANTIPORDA

