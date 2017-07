NASA 24 na barangay sa Maynila ang binigyan ng Certificate of Drug Cleared Barangay sa Distrito 3, Distrito 5 at Distrito 6 katuwang ang chairmen, kapulisan at Pamahalaang Lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada na nagpapatunay ng kanilang pagsuporta sa Anti-Drug Campaign ni Pangulong Duterte. CRISMON HERAMIS

loading...