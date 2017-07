Dapat ay marunong ng magpahalaga sa perang kinikita!

NAPAPANSIN ko Manoy Pete, mukhang masusuwerte ang mga kandidata representing the City of Manila sa Miss Philippines Earth dahil madalas silang nananalo.

Remember nyo ba si Ma. Angelia Ong? She represented Manila for the Miss Philippines Earth a few years back at siya ang naging winner. Sa Miss Earth Pageant kung saan siya ang pambato ng Pilipinas, si Angelia ang nag-title kaya lang may emote si Angelia, that time rin kasi ay nanalong Miss Universe si Pia Wurtzbach, parang overshadowed siya pero ‘di bale, Miss Earth pa rin siya.

Sa katatapos namang Miss Philippines Earth na ginanap kamakailan sa MOA Arena, kandidata na naman ng Manila ang nagwaging Miss Philippines Earth at siya siyempre ang magiging pambato ng Pinas sa Miss Earth. Siya si Karen Santos Ibasco, 26 years old, isang Medical Physicist na nagtatrabaho sa St. Luke’s Medical Center at isa ring Physics and Mathematics professor sa University of Santo Tomas.

Sa unang Q and A napunta sa kanya ang Hastags #fake news at sinagot naman niya ito ng:

“Nowadays, a lot of people distribute fake news but one of the most important medium is social media. We have to learn to use it for social good. We have to learn to disseminate, to filter the right information not just for yourself but also for the people in your circle of influence.”

Sa final question tinanong silang finalists tungkol sa slogan na Change is Coming at ito naman ang kanyang sinagot: “The slogan of the present government is ‘Change is coming.’ What do you want to change about the environmental policies of the country?” Karen replied “Everyone is experiencing climate change. I’m just grateful that the Philippines signed the Paris Treaty (on climate change).

What I want to see is to pass a carbon tax because in that way, we would invest in renewable energy to help our world to be a better place, greener, inhabitable for the whole country and the rest of humanity.”

Ubod ng talino itong si Karen. Samantala, congratulations rin kay Jessica Capuyan Marasigan of Caloocan City for winning Miss Water; Kim de Guzman of Olongapo City, Miss Air; Vanessa Mae Perez Castillo of Lobo, Batangas, Miss Eco-Tourism; and Nellza Mortola Bautista of Villanueva, Misamis Oriental, Miss Fire.

Rounding up the top ten were: Jessica Rose Mangalindan McEwen of New Zealand; Anne Krishia Teves Antonio of Porac, Pampanga; Rianne Charlotte Kalaw of Lipa City; Catherine Cadayona Tabaniag of Panglao, Bohol; and Korin Frances Grant Dizon of Angeles City.

Muli, pinamalas na naman ni Robi Domingo ang kanyang galing sa pag-host ng malaking pageant. Great job din para sa lahat ng judges and of course, congratulations sa Carousel Productions, Inc. at kay Lorraine Shuck.

Malayo pa ang Miss Earth pero ngayon pa lang, dapat magiging kampante na tayo na ang ating panlaban ay napakatalino, maganda at may maka-kalikasang puso.

Kampante na tayo sa aspetong iyon, ang dapat umiral pa rin ay ang “luck” at konting pa-impress pa sa mga hurado.

***

Napanood ko ang video regarding the homecoming ni Tekla sa kanilang lugar sa Mindanao. Malayo sa kabihasnan ang kanilang bahay, umarkela pa siya ng habal-habal (motor) at kung ilang ilog (ilog na walang tulay at dumadaloy lang sa kalsada huh!) ang kanilang dinaanan bago makarating sa bahay nina Tekla.

Simpleng-simple lang ang bahay nina Tekla na yari sa mga light materials like bamboos.

Eh, ‘di ba, halos one year rin si Tekla sa Wowowin, syaro… ‘di man lang siya nakapagpadala ng kahit magkano para palitan ng medyo matibay-tibay ang dingding o bubong ng kanilang bahay?

At saka bago mapunta si Tekla sa Wowowin, matagal na siyang nagtratrabaho bilang comedian sa mga sing-along bars at nakapag-show pa siya sa ibang bansa like Australia. Kahit wala na sa Wowowin si Tekla, nakikita kong may mga raket pa rin naman siya.

Dapat kapag kumita ng malaki-laki, magpadala naman si Tekla ng pera sa kanyang mga magulang kahit paunti-unti ay tumibay ang kanilang bahay kahit hindi na siya nakatira roon.

Ang sabi, isang malaking leksyon naman daw para kay Tekla ang kanyang natutunan sa pagkatanggal niya sa Wowowin kaya siguro dapat marunong na siyang mag-value ng perang kanyang kinikita ngayon. TIMMDORA/TIMMY BASIL

