‘Di inimbitahan, pulis nagwala sa kasalan

ROSARIO, LA UNION – Matapos hindi maimbitahan, isang pulis ang nag-gate-crash at magwala sa isang kasalan sa Brgy. Udiao, Rosario sa nasabing lalawigan kahapon, July 2.

Kinilala ng Rosario Police Station ang suspek na si PO3 Albert Batawig, 35, ng La Union PNP Headquarters Support Service, ng Brgy. Dumong, Sison, Pangasinan.

Sa imbestigasyon, um-attend sa kasak ng isang police non-commission officer si Batawid na hindi naman kumbidado.

Dahil dito, nagwala ang suspek gamit ang isang kutsilyo sa nasabing kasalan.

Agad naman rumesponde ang Rosario police at agad na nadakip ang suspek at nakuhanan siya ng isang .9mm pistol at isang magazine ng baril na may 16 live ammunitions.

Agad na dinala si Batawig sa RPS at nakatakdang sampahan ng kaukulang reklamo ang suspek hinggil sa insidente. ALLAN BERGONIA

