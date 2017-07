Dibdiban ang acting workshop dahil ayaw mapahiya!

PUMIRMA ng kontrata sa Viva Films si Regine Velasquez at siyempre pa, kapag sa Viva pipirma ang isang artista, sa pelikula kadalasan ito isasalang. Kaya aasahan natin na in a few months from now ay baka magkakaroon ng pelikula si Regine sa Viva.

Naniniwala siguro si Boss Vic del Rosario na mayroon pang ibubuga itong si Regine hindi lang sa pagkanta kundi maging sa pag-arte. Ang alam ko noong araw, ang daming nagawang pelikula ni Regine sa Viva Films. Kaya binalikan lang ni Regine ang kanyang dating home studio.

Maganda kapag ang comeback movie ni Regine sa Viva ay tipong musical. Parang yung sa kanila nina Mikee Cojuangco at Donna Cruz, ang Do, Re, Mi na isang certified hit noong araw.

Naku, baka mamaya niyan ay susunod na ring magsipagbalikan sina Donna Cruz at Mikee Cojuangco sa Viva Hehehehe. Aba, ano’ng malay nyo, lalo na si Donna na talagang halos ‘di nagbago ang itsura at pangangatawan. ‘Di ko lang alam kung ano na ang hitsura ngayon ni Mikee. Pero ang alam ko, isa na siyang matagumpay na businesswoman.

***

Dibdiban daw ngayon ang acting workshop ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach dahil ayaw niyang male-left behind sa mga kasamahan niya sa pelikula na sina Vice Ganda at Daniel Padilla lang naman.

Kung hindi ako nagkakamali, ipapasok ang kanilang gagawing pelikula sa darating na Metro Manila Film Festival. Naku, sana makapasok dahil ‘di ba last year, inisnab ng MMFF Committee ang entry nina Vice Ganda at Coco Martin? Mas nauna itong ipinalabas at gaya nang dati, milyun-milyon din ang kita nito .

First time magsasama sina Vice Ganda at Pia kaya pareho silang excited samantalang nagsama na sina Daniel at Vice noon sa naunang pelikula ni Vice. PASABOG/TIMMY BASIL

