DOH kinalampag sa tumataas na dengue deaths

KINALAMPAG ni Sen. Nancy Binay ang Department of Health (DOH) na maghanda kaagad laban sa pagsugpo ng dengue mosquito sa panahon ng tag-ulan.

Sa pahayag, sinabi ni Binay na kailangan maghanda kaagad ng pangangailangan ng DOH upang mabawasan kundi man maiwasan ang paglaganap ng dengue cases sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

“Taun-taon, humaharap tayo sa problema ng dengue kaya’t praktikal lamang para sa gobyerno na maghanda upang tugunan ang posibleng paglala ng dengue cases ngayong tag-ulan na tumataas ang insidente,” ayon kay Binay.

Sinabi pa nitong kahit tinukoy pa ng DOH na bumagsak ang bilang ng dengue cases sa bansa, ngunit mayroon mang iniuulat na kaso na siyang dapat magbigay hudyat sa pamahalaan na kumilos nang mabilisan upang protektahan ang kalusugan ng mamamayan.

“Sana ngayon pa lang ay nag-iimbentaryo na tayo ng mga gamot, dugo at iba pang mga maaaring kailanganin ng mga kababayan nating maaaring magkaroon ng dengue,” giit ni Binay.

“Importanteng handa ang ating DOH para sa posibleng pagdami ng kaso ng dengue. Wala pa mang dapat ipangamba sa ngayon, dahil sa tag-ulan na, dapat pa ring simulan na ng ating pamahalaan na iiwas sa panganib ang ating mga kababayan,” dagdag niya.

Sa ulat ng InterAksyon.com, sinasabing noong Hulyo 8, umabot nasa 535 dengue cases ang naitala ng Bacolod City Health Office kabilang ang limang bata. Mas mataas ito ng 85% kumpara sa nakaraang taon na umabot lamang sa 290 kaso ang naitala na ikinamatay ng dalawang bata.

Noong nakaraang buwan, tinukoy ng DOH sa kanilang ASEAN Dengue Day statement na umabot na sa 36,000 ang kaso sa bansa sa loob ng limang buwan ng taon. Sinabi ng DOH na mas mababa ito ng 31.8% kaysa 52,780 kasong naitala noong nakaraang taon.

Sa ngayon, umabot naman sa 207 dengue deaths ang naitala mula Enero 1 – Mayo 20, ayon sa ulat ng Epidemiology Bureau ng DOH.

“We must remember that dengue kills. We cannot be complacent just because the recorded cases of the disease so far this year is lower than last year’s,” giit niya. ERNIE REYES

