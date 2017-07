Erap, nanawagan ng suporta sa SONA ng Pangulo

HABANG abala si Pangulong Duterte sa paglaban sa mga Islamic militants na kumukubkob sa Marawi at ang sunud-sunod na pag-atake ng mga rebeldeng komunista sa puwersa ng pamahalaan, nanawagan muli sa publiko si dating Pangulo at ngayo’y Manila Mayor Joseph “Erap” Estrada na suportahan ang lider ng bansa.

Kahapon, isang araw bago ang State of the Nation Address (SONA) ni Duterte, sinabi ni Estrada na mas kailangan ngayon ng pangulo ng suporta ng mga Filipino.

“We have to be one. Let’s support the President and all his policies. As president of the republic, we must support him all the way. Let’s leave it up to him. He needs the solid support of every Filipino,” ani Estrada.

Ayon pa kay Estrada, ginagawa naman ni Duterte ang lahat ng kanyang makakaya upang maresolba ang krisis sa Marawi na pinalalala pa aniya ng sunud-sunod na opensiba ng New People’s Army (NPA).

Tiniyak ni Estrada na isa siya sa milyun-milyong Filipino na sumusuporta sa kampanya ni Duterte na labanan ang terorismo at kriminalidad sa bansa.

Tama lamang naman aniya ang pagpapatupad ng Martial law sa Mindanao dahil alam naman ni Duterte ang kanyang ginagawa.

“There’s no substitute for peace and order. Without peace and order, no country will ever succeed,” pahayag ni Estrada. JAY REYES

