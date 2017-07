NAGBIGAY ang Social Institute for Poverty Allegation and Governance (Villar-Sipag) sa pangunguna ni Sen. Cynthia Villar at Atty. Regie Jularbal, Station Manager ng DZRH, katuwang ang DOH, DENR, BFAR, sa isinagawang feeding program, ceremonial stocking fingerling, coastal clean up, mangrove planting at dental and medical mission sa Gasangan Baseco, Brgy. 649, Tondo, Manila na umabot sa 500 residente ang nabigyan ng libreng gamot at check-up. CESAR MORALES

