Fixer sa LTO arestado

ARESTADO ang isang fixer sa Land Transportation Office (LTO) sa isinagawang entrapment operation sa Anonas, Quezon City kamakalawa ng gabi.

Kinilala ni Quezon City Police District (QCPD) Director, C/Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar ang suspek na si Elizabeth de Vera, 45, ng Brgy. Holy Spirit.

Sa ulat, nadakip ang suspek dakong 8:20 ng gabi sa #1 Acacia St., Brgy. Claro, sa isinagawang entrapment operation sa raket nitong paggawa ng pekeng LTO registration documents.

Nagharap ng reklamo ang mga complainant na sina Jofre Juan, Joel dela Cruz, at Alex Buenaventura, makaraang iparehistro ang kanilang pampasaherong dyip kahit na hindi dinadala ang mga kanilang sasakyan sa Land Transportation Office (LTO) sa tulong na rin ni De Vera.

Makaraang ibigay sa mga complainant ang rehistro ng kanilang sasakyan, nagtungo si Jofre Juan sa isang tanggapan ng LTO para i-check at i-validate ang kanyang hawak na dokumento kung totoo subalit wala sa record ang kanyang hawak na registration.

Dito na humingi ng tulong sa District Special Opertion Unit (DSOU) at sa mga opisyal ng Brgy. Clara para isagawa ang operasyon laban sa suspek.

Agad dinakip ng mga pulis ang suspek matapos ipain ang P3,000 laban sa una.

Nahaharap sa kasong Article 315 of the Revised Penal Code (Estafa) and R.A. 9485 (Anti-Red Tape Act of 2007) laban ang suspek. SANTI CELARIO

loading...