Franz Pumaren, nahaharap sa P20M tax evasion case

HINDI sa baskeball court, kundi sa korte mapapalaban si GlobalPort coach Franz Pumaren matapos siyang sampahan ng P20-million tax evasion case ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa Department of Justice (DoJ).

Ito’y dahil umano sa mga hindi nabayarang tax liability ng kanyang retail firm.

Sa isang press statement, sinabi ng BIR na nilabag ni Pumaren at ng kanyang All Best Chodvale Development, Inc. ang Tax Code dahil sa hindi umano pagbabayad ng P20.45-milyong halaga ng taxes noong 2009.

Si Pumaren ang presidente ng All Best na isang retail company na nakabase sa Mandaluyong City.

Siya ngayon ang head coach ng GlobalPort Batang Pier sa PBA at multi-titled collegiate basketball coach.

Dati rin siyang naging professional basketball cager na naglaro sa San Miguel Beermen.

Bahagi rin siya bilang isa sa kinatawan sa sangguniang panglungsod sa Quezon City. BOBBY TICZON

