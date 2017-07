Ginebra kinalos ang GlobalPort

TINAMBAKAN ng Barangay Ginebra San Miguel ang GlobalPort Batang Pier sa iskor na 124-108.

Nagpakita ng kanyang galing sa ginawang 29 points, limang rebounds at apat na assists si LA Tenorio habang nakapag-ambag naman ng 21 points, 12 rebounds at apat na assists si Justin Brownlee, 14 points naman si Joe Devance at 13 points, nine assists at dalawang rebounds si Scottie Thompson.

Mula pa noong sa unang quarter ay hawak na ng Ginebra ang kalamangan at umabot pa ito ng 20 points.

Sa unang laro, wala pa ring talo ang NLEX Road Warriors matapos talunin ang Phoenix Fuel Masters, 95-91.

Bumida ang ginawang 18 points at 24 rebounds ni Arron Fuller.

Tumulong din sa panalo ng NLEX ang 11 points ni Carlo Lastimosa at 14 points naman ni Alex Mallari.

Hawak ng Phoenix ang kalamangan sa fourth quarter, 78-70, hanggang maitabla ito sa 82 sa natitirang 2:17.

Dahil sa pagkatalo ay mayroong 2 – 2 record ang Fuel Masters. BOBBY TICZON

loading...