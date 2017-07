Give chance naman to others!

MALAPIT nang umpisahan ang Book 2 ng Alyas Robin Hood ni Dingdong Dantes. Ito marahil ang magiging kapalit ng malapit nang magwakas na soap nina Jennylyn Mercado at ang habulin ng mga bakla na si Gil Cuerva. Yes, Aling Rosenda, si Gil ay bagong pantasya ng becki community. Guwapo na at may magandang pangangatawan pa, ewan lang daw doon sa nakatago sa loob ng kanyang pantalon. Hahahaha!

Dito sa Book 2 sila Andrea Torres, Jaclyn Jose at ang iba pang mga dati ng nasa cast. Merong nadagdag sa main cast sina Edu Manzano at Selenn Heussaff, pero may sinabi raw si Edu Manzano ng may nagtanong na reporter sa kanya tungkol dito sa Alyas Robin Hood ay wala pa raw itong natatanggap na offer para makasali rito sa Book 2.

Kung wala pa, marami naman mapagpipilian ang Kapuso network na big stars. Nariyan sina Bembol Rocco, Phillip Salvador, Ton-Ton Gutierrez, Monsour del Rosario.

At sana kunin din nila ang mga youngstars nila na mga walang poject hindi iyong iyon at iyon na lamang ang aming mga napanonood sa mga soap. Napagbibintangan tuloy na may kanya-kanyang mga ala-alaga na mga talent sa loob ng siyete.

Tulad na lang nitong si Jeric Gonzales na kanilang homegrown talent na sabi’y binuburo raw pati na rin ang isang Hiro Peralta na matagal na ring walang ginagawa at nangungulila na rin ang kanilang mga fans lalo na itong pangkat ni Apol, as in Apolonia, rito sa Laguna na idol na idol si Jeric Gonzales at gusto niyang ipaabot sa executive ng 7 na bigyan naman ito ng project. Nagsasawa na rin daw sila sa mga pagmumukha na halos araw-araw sa isang taon, ‘yun at ‘yun din ang kanilang nakikita.

-0-

May bubuksan daw bagong programa itong Kapamilya Network na katulad ng show sa United States of America na ang Little Big Shots hosted by Steve Harvey, ang controversial na TV host na nagkamali nang pagtawag ng winner sa 2015 Miss Universe na ang kanyang natawag ay ang Miss Columbia instead of Miss Philippines na si Pia Wurtzbach.

Dito sa kanyang counterpart ay si Billy Crawford ang napiling Host ng Kapamilya. Sa bagay kung hosting lang ang pag-uusapan, walang pag-aalinlangan na itong si Billy ay isa sa pinakamagagaling na TV Host maliban kay Luis Manzano. Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

loading...