Gov. Imee nag-sorry sa mga kongresista; Ilocos 6 mapapalaya na

NAPILITANG humingi ng paumanhin sa mga kongresista si Ilocos Norte Gov. Imee Marcos sa sinabi niyang may P100-milyong ibinigay sa mga mambabatas upang siya ay ipakulong.

Ito ay nang sapilitang tanungin ni Majority Leader Rodolfo Fariñas kung sino ang source nito kaugnay sa P100-milyon dahil nagmumukha aniyang bayaran ang mga mambabatas.

“Now if you will apologize at sabihin ninyong hindi totoo na may nagsabi sa inyo at siguro ay nahilo-hilo lang kayo at nagawa ninyo ang kwento ay okey na po sa amin iyon pero kung sasabihin po ninyo na merong nagsabi pero ayaw ninyong sabihin ay hindi naman po yata tama iyon dahil andun pa rin iyong cloud of doubt,”ang naunang banta ni Fariñas.

Hinarap din ni Marikina Rep. Miro Quimbo ng Liberal Party si Marcos at tinanong nito ang ukol sa ipinaikot umanong P100-milyon ang LP para tiyakin na maipakulong ang gobernadora.

Sa huli ay kumambyo si Marcos matapos ang ilang minutong suspension ng pagdinig upang kunsultahin ang kaniyang tumatayong legal counsel na si dating senador Juan Ponce Enrile.

“For that I apologize and withdraw the statement. It is my smear suspicion and given that the sources uncertain, I withdraw the accusation to the integrity and the honor of the House (of Representatives)but the P100-million circulate. Hindi po totoo iyon at ako’y nagpapaumanhin kung aking nasaktan ang ibang miembro ng ating Kongreso,” ani Marcos.

Itinanggi rin ni Quimbo na may kaugnayan ang isyung ito si Vice President Leni Robredo.

Itinanggi rin ni Farinas na kailanman ay wala siyang balak makipaglaban sa politika sa mga Marcos o maging kaaway man ng mga ito.

“Ako po’y takot na takot na lumaban sa mga Marcos,” ani Fariñas.

Sa kalagitnaan ay hindi napigilan nina Farinas at Imee Marcos na magkainitan ngunit sa huli ay humupa rin matapos ang paghingi ng paumanhi ng gobernadora.

Nangako rin si Farinas na bago matapos ang pagdinig ay imomosyon sa House Committee on Good Government and Public Accountability na tapusin na ang contempt nang sa gayun ay makauwi na ang Ilocos 6.

Ito’y matapos magsalita ang anim na empleado ng Ilocos Norte government at sumagot sa bawat katanungan ng mga kongresista kaugnay sa paggamit ng P66-milyon na pondo mula sa excise tax. MELIZA MALUNTAG

