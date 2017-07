Hindi ang ElNella ang ibinibenta kaya nagbabu!

HUMIHILING ang mga fans nina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva na sundan agad ang serye nila na “My Love Fron the Star” dahil nag-aapoy ang chemistry nila. Hindi matatawaran ang kilig na ibinibigay nina Steffi at Matteo.

Request ng mga fans na i-remake din uli sana ng GMA kina Jen at Gil ang “Full House”.

Talbog!

-0o0-

Inspirado pero hindi bet ni Xian Lim na makita nang malapitan si Kim Chiu sa darating niyang concert. Ayaw niyang nasa harapan nakaupo ang girlfiend dahil naku-conscious siya.

Mas makakanta raw si Xian kung nakatago si Kim.

Kumpirmado kasi na manonood si Kim at susuporta kay Xian. At least, patunay lang ‘yan na mali ang chism na split na ang dalawa.

Sinabi rin ni Xian na okey sila ni Kim at wala naman daw nabago kahit hindi sila magkasama sa isang serye.

Kabog!

-0o0-

Kalorky ang mga bashers nina Elmo Magalona at Janella Salvador, ‘wag na raw mag-ambisyon ang dalawa ng solong serye dahil hindi naman daw masyadong nag-hit ang una nilang pinagsamahan na “Born For You”.

True ba na umurong na raw ang ElNella sa seryeng “Kung Kailangan Mo Ako”?

Hindi lang kasi sila ang sentro ng serye at binebenta kundi pati sina Joshua Garcia.

Kasama pa ang loveteam nina McCoy de Leon at Elisse Joson, Nash Aguas at Alexa Ilacad.

Hindi diumano nagustuhan ng kampo ng ElNella na maraming nabago sa kuwento at nadagdag na cast. Ibang-iba na rin daw ‘yung roles nila sa naunang naapag-usapan sa bagong version.

Anyway, mapanonood ngayon sina Elmo Magalona at Janella Salvador sa pelikulang “Bloody Crayons” at “My Fairy Tail Love Story” ng Regal Films.

-0o0-

Kamakailan ay nagkaroon ng bonding at reunion ang mag-inang Sylvia Sanchez at Matt Evans ng teleseryeng ‘The Greatest Love’ sa grand opening ng BeauteDepot by Beautederm sa Santiago, Isabela.

Pareho kasi silang Beautederm ambassadors kasama sina Carlo Aquino, Jaycee Parker, Rochelle Barrameda, Jimwell Stevens, Maricel Morales, Alma Concepcion, Hon. Migz Magsaysay, Jericho Aguas at Yayo Aguila.

Perfect kasi sa pamilya at mag-ina ang Beautederm ayon sa mabait na owner at CEO na si Rhea Tan (Reí Ramos Anicoche Tan).

Si Ms. Rhea ay itinuturing ngayon na the next Vicki Belo sa larangan ng pagpapaganda.

“Bakit po ako nandito ngayon? Kasi idol ko rin po si Dra. Vicki Belo. At saka tanggapin nating lahat, siya po ang tinitingala ng lahat, idol ng lahat ng skin clinic saka meron din akong sariling clinic sa Pampanga (Angeles). Nag-iisa po ang isang Vicki Belo,” reaksyon ni Ms. Rhea.

Idinagdag din ni Ms. Rhea na ang Beauterderm ay may sariling identity, image at goals.

Oo nga naman!

-0o0-

Consistent ang phenomenal star na si Maine Mendoza sa sinasabi niya ready siya kung ano man ang mangyari sa kanyang sa showbiz. Alam niya na hindi forever ang showbiz, katulad ng anumang kasikatan.

“Parang sa lahat naman po ng bagay, ‘di ba, once na na reach mo ang top, siyempre po, mas gusto mo na i-maintain ang ranking. Isa po ito sa mga bagay na hindi ka dapat malunod. Kasi, pana-panahon lang din naman po ‘yan.

“Ang sa akin na lang, habang nasa ‘yo, enjoy mo. Pero sa tocino po, yun po, may forever talaga kasi, CDO Funtastyk Young Pork Tocino. Forever young lang talaga,” deklara niya.

Kung ang ibang artista ay nalulunod sa kasikatan at natatakot na maglaho ito, para kay Maine, masaya na siya sa lahat ng mga nangyari at nangyayari sa career niya.

“Honestly po, fulfilled na po ako sa mga na-achieve ko po. Sa mga na-experience ko rito sa showbiz. Hindi na po ako natatakot na mawala sa akin. Kasi ‘yung dream ko po, na-achieve ko na at sobra-sobra pa po siya sa akin.

“Thankful po ako kung bibigyan pa ako ng blessing. Thankful lang po ako sa lahat, lalo na po sa patuloy na nagtitiwala sa akin,’” sambit pa niya. XPOSED/ROLDAN CASTRO

loading...