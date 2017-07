Hindi naman daw pinabayaan!

HALOS dalawang linggo ng hindi napanonood sa ere ng GMA-7’s noontime show, Eat Bulaga, ang komedyanteng si Jose Manalo sa “Juan For All, All For Juan” segment of EB.

Si Jose is part of the trio JoWaPao also composed of Wally Bayola and Paolo Ballesteros.

Nitong July 6, Ms. Malou Choa-Fagar, senior vice president and chief operating officer of TAPE Inc., the producer of Eat Bulaga,

ay kinumpirma on leave lang daw si Jose.

May kumalat kasing isyu na baka suspended na naman si Jose sa nasabing show: “No. He’s still on leave right now, pero babalik din siya this month of July,” saad pa niya.

***

KAMAKAILAN binatikos sa social media si Marjorie Barretto dahil hindi niya nasamahan ang kanyang anak sa pagamutan, ipinagtanggol siya ng kanyang anak na si Dani Barretto mula sa mga bashers.

Sa post ni Dani sa kanyang Twitter account, mali na i-bash ang kanyang ina sa social media. Nasa tamang gulang na umano siya, saad pa ng dalaga. Ito ang post ni Dani sa kanyang twitter account patungkol sa mga bashers ng kanyang ina:

“I’m already 23. If I’m sick and my mom’s not around and it’s not alarming naman, I think I’m old enough to take myself to the ER when I’m not feeling well.”

Ayon pa sa dalaga, nagtungo lamang siya sa emergency room ng St. Luke’s sa Bonifacio Global City para sa “proper medications and immediate relief.”

Paliwanag pa niya, ka-text niya ang kanyang ina (Marjorie). Alam umano ng kanyang ina ang lahat ng resulta ng kanyang mga medical test. Dugtong pa ni Dani, ayaw na umano niyang mahirapan pa sa biyahe ang kanyang ina kaya hindi na niya ito pinapunta. Rush hour pa raw noon. Si Marjorie ay manggagaling pa umano sa Quezon City.

Hiling naman ni Dani, itigil na ang pangba-bash sa kanyang ina kasi walang naman daw itong kasalanan at hindi ito naging pabayang ina para sa kanya. ‘Yun nah!

***

LAST week Pinost ni Baron Geisler ang result ng kanyang latest drug test sa kanyang Instagram account.

Nagpa-drug test last July 6 si Baron sa Citymedic Emergency Clinic and Diagnostic Center in Sta. Rosa Laguna.

Nagpa-test siya for methamphetamine and tetrahydrocannabinol substance.

Nitong mga nakaraang buwan ay nadawit na naman si Baron sa ilang mga gulo.

Kabilang na rito ang paghamon niya ulit sa aktor na si Kiko Matos na magharap ulit sila sa URCC ring.

May hinala ang marami na baka gumagamit na ng pinagbabawal na droga si Baron dahil sa kanyang unpleasant at erratic behavior.

Pero kahit pa nag-post si Baron ng kanyang resulta ng kanyang drug test marami pa rin negotibong naglabasan ang nakuha ng aktor.

Ilan sa mga bashers ito ang mga naging pahayag:

Alfred2017 “Tigilan mo na yan ka do-droga mo!, kahit pa nagpa drug test ka, yan ka pa rin, siraulo ka pa rin.”

@Megan123: “Baron, kerr naman namin kung nagpa drug test ka! Guamgawa ka naman ng isyu para pag-usapan, Cheap!”

@Nani_Santos: “Stop pa kontrobersyal isyu kasi kahit anong gawin mo dala na ang tao sa’yo puro ka isyu na lang, ginagawa mo yan kasi wala ka ng work, buti nga sa’yo!”

Samantala, may ilan namang gustong makabalik na sa trabaho si Baron dahil nanghihinayang sila sa husay nito bilang aktor.

Simula noong mabigyan ito ng sanction ng PAMI (Professional Actors Managers Inc.) dahil sa naging insidente sa shooting ng indie film na Bubog with Ping Medina, hindi na nabigyan ng trabaho si Baron sa TV at pelikula. Pak! SABEEEE!/TROY CATAN

