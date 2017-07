Hindi pa rin makalimot si Nadia!

KAMUSTA na si Nadia Montenegro pagkatapos na yumao ang partner niyang si Ex-Mayor Boy Asistio?

“Ayaw ko na may isang araw na wala akong ginagawa kasi talagang malungkot pa rin. Parang ginawan na rin ng paraan ni God na makarating ako rito (Angeles City) at magawa ko rin ito (pagpo-produce ng concert). Dati naman ay nasa events ako, matagal ko ring hindi ginawa so, parang binalikan ko lang,” deklara ni Nadia nang makatsikahan namin siya sa The Lewis Grand Hotel.

Paano kung may manligaw ngayon kay Nadia?

“Naku po…ha!ha!ha! Ayaw ko na.

“Nawe-weirduhan nga ako sa freedom ko, e ! Ha!ha!ha! Kung kailan free ako, ang hirap kaya..nakababaliw, ah!,” sambit niya.

Mahirap ba ang mag-isa?

“Oo naman! Hindi at saka siyempre, twenty eigtht (28) years kami ni Boy. Nakasanayan mong… minsan sa taping mapapa-dial ka pa rin. ‘Ay, oo nga pala, wala na siya’. Naggo-grocery ka tapos maalala mo, ‘ay, oo nga pala wala na siya’. Siyempre weird pa rin,” lahad ni Nadia.

“Alam mo kung gaano kakulit ‘yun..si Boy, walang dull moment ‘yun. E, ang dami namin, siyam kami. Minsan ‘yung mga bata, bigla na lang may naiiyak. Naalala si daddy,” dagdag pa ng aktres.

Four months pa lang mula nang mawala ang dating alkalde ng Caloocan. Nagti-taping na siya noon ng seryeng “The Better Half”. Nasa ICU si Mayor Boy, tulala na si Nadia sa taping kaya pini-feed na lang sa kanya ‘yung mga lines. Tapos, binigyan siya ng isang linggong pahinga after ilibing ang kanyang partner.

“Kaya ‘yung eksenang namatay ‘yung anak ko (si Manong Julio ), Diyos ko, sa ICU pa lang, nag-breakdown talaga ako,” kwento pa ng aktres.

Anyway, nag-produce si Nadia ng concert ni Aiza Seguerra sa July 14, Friday, 8PM sa The Lewis Grand Hotel, Angeles City entiled “Aiza Goes Acoustic At The Lewis”.

“Favorite ko ‘yun, eh! At saka madaling kausap,” sey ni Nadia.

“Excited naman siya kasi matagal na rin siyang hindi nagco-concert nang malaki,” dagdag pa niya.

Plano niya ring iprodyus si Vina Morales sa September at January naman si Martin Nievera.

Tinanong din namin si Nadia kung may balak ba si Nadia na pasukin ulit ang pulitika?

“Diyos ko, hindi,” malutong niyang sagot.

“Ang tagal ko nga siyang (Ex-mayor Asistio) nilayo diyan, eh. Nauto nga ako saglit, di ba? He!he!he! Tumakbo rin ako..hehehe,” sambit pa ni Nadia.

-0o0-

Wish ni Coco Martin na sana raw ay maayos ang kontrobersya at kaguluhan ngayon ng MMFF execom.

Ginagawa naman daw ang pestibal na ito para mapasaya ang mga moviegoers at mga bata sa Kapaskuhan.

Dapat daw isa-isip kung para kanino ang festival na ito at kung sino ang mapapaligaya? Isipin na lang daw ang para sa kapakanan ng industriya.

Oo nga naman!

-0o0-

Preparasyon na rin ni Sylvia Sanchez para sa susunod niyang serye kung bumata siya at pumayat. Gusto niya ay ibang aura ng Sylvia Sanchez ang mapapanood ng televiewers.

Nagpursige talaga si Sylvia magmukhang bata para patunayan na effective ang ini-endorso niyang BeauteDerm. Kung obserbahan niyo ang dating linya sa mukha niya ay nawala dahil sa pagpahid niya ng naturang product.

“Of course, nakahihiya naman sa ini endorse kong Beautederm kung hindi ako magpapapayat. Eh, halos karamihan ng mga nagi-endorse ng ganitong klaseng produkto ay mga slim at sexy. Kailangan ko ring makipagsabayan,” deklara niya.

Nagpapasalamat din siya dahil pinagkatiwalaan siya ng CEO ng BeauteDerm na Ms. Rhea Tan (Rei Ramos Anicoche Tan).

“Mahirap din kasi ang mataba, nahihirapan akong gumalaw o kumilos,” sambit pa niya.

Kaya naman pinairal niya ang #operationtaba program at kinuhang trainor ang Southeast Asian Games champion sa Track and Field at Long Jump na si Elma Muros-Posadas. Apat na araw ang training niya sa ULTRA simula 6:30 AM – 1:00 PM.

Grabe ang sakripisyo niya sa pagpapayat dahil feeling niya ay pagod na pagod after ng training. Dinadaan na lang daw niya ito sa tulog.

Sabado na lang daw niya nagagawa kung ano ang gusto niya. Kahit daw may taping siya ay tumutuloy pa rin siya sa pagte-training dahil seryoso siya sa ginagawa niya. XPOSED/ROLDAN CASTRO

