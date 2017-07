Impeachment complaint vs Sereno, isasampa

NAKAUMANG na magsampa ng impeachemnt complaint ang isang abogado laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno hinggil sa pagbili ng P8-million luxury vehicle at oagpalya umanong ihayag ang milyon halaga ng kanyang kinita mula sa kanyang previous stint bilang isang abugado.

Ito ang inihayag ni Lawyer Lorenzo “Larry” Gadon, na natalo sa May 2016 senatorial elections, sa ginanap na isang press briefing sa Quezon City kaninang Sabado ng umaga.

“Gusto ko i-expose ang kanyang pagiging unreasonable and whimsical dito sa ‘pag procure ng official car for her use using Supreme Court funds na isang Toyota na nagkakahalaga na P5.1-million. This is not just the total cost of that vehicle because there is an additional of more or less P3-million for the bullet proofing of this vehicle,” pahayag ni Gadon.

Sinabi ni Gadon na ang pagbili ni Sereno ay isa lamang “total waste of funds” habang nananawagan si President Rodrigo Duterte sa mga government officials na iwasan ang paggamit ng luxury vehicles.

“Kahit pa sabihin na ito ay dumaan sa proseso ng COA (Commission on Audit), ng kanilang procurement processes sa Supreme Court, ito pa rin ay isang hindi magandang halimbawa ng isang pagtitipid sa gobyerno lalung lalo pa at merong more than 100 or halos 200 na petitions for suvivorship benefits ng mga pamilya ng mga namatay na justices at judges,” pahayag ni Gadon.

“Kaya ako ay nagpaplano na mag-file ng impeachment case against her sapagkat bukod dito sa bagay na ito ay marami pa akong nadiskubre sa aking pagsasaliksik na si Justice Sereno ay maraming ginawang kamalian diyan sa Supreme Court,” he added.

Sinabi ni Gadon na pagbili ni Sereno ng mamahaling sasakyan ay babagsak sa sa ilalim ng impeachable ground ng “betrayal of public trust.”

“Sapagkat sa panahon ngayon na marami ang naghihirap, sa panahon ngayon na maraming mga sakuna at disgrasya hindi nararapat na gumastos ng pagkalakilaking milyun-milyon para sa sasakyan lamang ng isang justice ng Supreme Court, considering na meron naman nang ginagamit na dati,” dagdag ni Gadon.

Binanggit din ni Fadon ang pagpalya ni Sereno na ideklara ang kanyang Statement of Assets Liabilities and Net Worth (SALN) hinggil sa kanyang kinita noong siya ay isa pa lamang abogado para sa Philippine International Airport Terminals Co. (PIATCO) sa isang kaso ng paggawa ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal III.

Sinabi ni Gadon na ang pagpalya ni Sereno na ilagay sa kanyang SALN ang “millions of pesos” worth of attorney’s fees mula sa PIATCO ay kahalitulad ng ground na nagresulta sa pag-impeach sa kanyang predecessor, na si Renato Corona.

“Isa pa ngang nangyari rito ‘yung ginawa nila kay Chief Justice Corona ay naging… ‘yung isang dahilan na SALN na dati naman hindi naman talaga impeachable ground dati ay pero ginawa nilang impeachable ground… Kaya yung SALN ay gagamitin ko na rin na ground na impeachment sa kanya sapagakat milyun-milyon ang hindi niya dineclare sa kanyang SALN na kaniyang kinita sa kaso ng PIATCO at ako ay may hawak na mga papeles diyan,” pahayag nito. BOBBY TICZON

