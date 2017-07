Isko Moreno bagong NorthRail chairman

INAPRUBAHAN na ngayon ng North Luzon Railways Corporation (NorthRail) board ang nominasyon ni dating Manila vice mayor Isko Moreno bilang bagong chairman at CEO.

Magugunitang si Moreno ay itinalaga ni Pangulong Duterte bilang miyembro ng NorthRail board noong July 12 pero ngayong araw lang inianunsyo ng Malacañang ang kanyang appointment at nominasyon bilang chairman.

Ilang oras makalipas ang anunsyo ng Palasyo, nagpadala ng mensahe si Moremo para kumpirmahing siya na ang bagong chairman ng NorthRail.

Inihayag din ni Moreno na natalong senatorial candidate noong nakaraang eleksyon na inaprubahan na ng Bases Conversion Development Authority (BCDA) ang kanyang posisyon.

Labis namang nagpapasalamat si Moreno kay Pangulong Duterte dahil sa ibinigay na pagkakataong makapagsilbing muli sa publiko.

“I am grateful to President Duterte for giving me a chance again to go back to public service. As for expectations for the job, that I don’t know yet. I’m now on my way to Balara office (of NorthRail) to work agad. Magre-report na ako agad para walang masayang na oras sa taumbayan,” dagdag nito. BOBBY TICZON

