Magtigil ka na sa ilusyon mo, Charice Pempengco!

SINUSULAT namin itong aming column, hindi na mapakikinggan ang programa sa radio ng aming paboritong Newscaster na si Erwin Tulfo.

Voluntary ang kanyang resignation sa TV5 at radio station. Maraming naghinayang at isa na rin kami dahil pitong taon din siyang namayagpag sa network na pag-aari ni Manny Pangilinan.

Last day niya noong June 30. Personal at professional ang naging dahilan ng pagbibitiw niya. Ipinaalam naman niya sa kanyang mga listerner na huli na ang araw ng Biyernes.

Wala naman siyang sama ng loob sa management at kay Manny Pangilinan. Meron na siyang paglilipatan sa isang sikat na AM Radio Station Nationwide at kilalang TV network. Public Service host siya sa radio at newscaster naman siya sa TV.

Isang buwan siyang magbabakasyon para asikasuhin ang kanyang pamilya at dalawin ang kanyang kaanak sa ibang bansa at sa Davao. Sa Agosto na siya makapagsisimula sa kanyang programa sa bago nitong tahanan kaya abangan!

Igalang na lanag natin ang desisyon ni Charice Pempengco na baguhin ang kanyang gender dahil iyan ang kanyang gusto. Ngunit ang hindi mawari ng kanyang mga fans ay kung bakit pati ang kanyang pangalan at apelyido ay pinalitan na rin. Hindi raw ito basta-basta na lang siyang magiging Jake Zyrus dahil idaraan raw muna ito sa korte at marehistro muli siya sa NSO para maging legal.

Balita namin ay pinatanggal na rin ang kanyang mga boobs para mag-flat ang didbdib niya at ang boses ay panlalaki na rin at tinutubuan na siya ng bigote.

Kung ganun, sabi ni Apol as in Apolonia, makakanta pa rin ba siya nang tama dahil retokado na siya pati sa boses ay nag-iba na? Balak rin daw ni Charice na alisin na rin ang kanyang puday at palitan na rin ito ng ari ng lalaki.

Dios ti Salve Maria! Napatili nang walang humpay ang mga bakla na kababayan niya rito sa Laguna. Paano raw ito? ‘Di permanente itong matigas? Siyempre raw kasi artificial hindi pwedeng ma-dead. (Dios mio perdon! That’s sheer insanity! – Ed)

At ang isa pa, sabi ni Apol, hindi mawawala ang buwanan nitong regla. Oo nga ano?

Nakatutuwa naman na “drug-free” si Konsehal Hero Bautista at nakalabas na ito sa rehab. Any day now ay babalik na ito sa kanyang trabaho.

Ang naging dahilan raw ng kanyang paggamit ng droga ay hindi niya nakayanan ang mga problema, hanggang sa maging sugapa ang younger brother ni Mayor Herbert.

Konsehal Hero deserves to have a second chance to prove na maayos na siya at kayang kaya na niyang maglingkod sa kanyang nasasakupang district 6 ng Quezon City at aalagaan naman daw ito ng kanyang Kuya Bistek na tumatayong tatay at nanay nila ni Harlene since wala na silang mga magulang. Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

