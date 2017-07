Malalaking plaka sa motorsiklo, tricycle, iba pa, aprub na

INATASAN ng bagong batas ang Land Transportation Office (LTO) na palitan ang lahat ng plaka ng motorsiklo at tricycle nang mas malalaki at kitang-kita para madaling makilala at maiwasan ang riding-in-tandem sa pagtakas matapos gumawa ng krimen.

Inihayag ito kahapon ni Sen. Richard Gordon matapos aprubahan ng Senado sa botong 21 pabor, zero negative vote at walang abstention, ang Senate Bill No. 1397 or Motorcycle Crime Prevention Act of 2017, na inawtor niya at kasama si Senate Majority Leader Vicente Sotto III.

Inaatasan ng panukala ang LTO na mag-isyu ng mas malalaki at reflectorized na plaka sa lahat ng motorsiklo at scooter sa buong bansa upang masugpo ang krimen gamit ang naturang sasakyan tulad ng riding-in-tandem.

Hindi lamang sa likurang bahagi ng sasakyan makikita ang plate number kundi maging sa harapan na ikakabit sa unahang gulong. Bukod dito, may color scheme na ipatutupad ang LTO upang matukoy kung saan nairehistro ang naturang sasakyan.

“Motorcycles have become crime machines. With their small plate numbers, criminals perpetrating crimes while on board motorcycles easily flee from the scene of the crime and usually there are no witnesses who can read or identify plate numbers so that the authorities can go after the criminals,” ayon kay Gordon.

Parurusahan naman ng pagkakulong ng apat na buwan hanggang dalawang taon at multang P50,000 ang sinumang mahuhuling nagmamaneho nang walang plate number.

“Kailangan kumpiskahin ang motorsiklo na walang plaka at isu-surrender sa LTO,” ayon kay Gordon.

Inaatasan din ng batas ang LTO na ibigay sa pulisya ang listahan ng mga rehistradong motorsiklo at scooter kabilang ang pangalan ng may-ari, numero ng driver’s license, address, contact details, vehicle identification number, plate number, body color, brand at manufacturer.

Sinabi ni Gordon na ginagamit ang motosiklo sa paggawa ng krimen kaya’t parurusahan ang may-ari kabilang ang driver, backrider o pasahero na sangkot sa krimen at makukulong nang hihigit sa 12 – 20 taon na itinakda ng Revised Penal Code.

Parurusahan din ang may-ari ng motorsiklo kapag nabigo siyang ireport sa awtoridad sakaling ninakaw ito o ginamit sa paggawa ng krimen.

Sa ulat ng pulisya, umaabot sa 1,069 crime incident ang kinasasangkutan ng riding-in-tandem na nakapatay ng 810 biktima noong 2011, mas mataas sa 824 na naiulat noong 2010 na mayroon 604 napatay na biktima.

Sa Metro Manila pa lamang, ayon kay Gordon, tumalon sa 3,000 insidente noong 2013, at tumaas sa 6,219 crime incidents noong 2014 at bumagsak sa 6,006 sa 2015.

“This is an example of the impunity upon which motorcycles have been utilized in killing,” ayon kay Gordon. ERNIE REYES

