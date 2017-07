McCoy de Leon, happy sa suporta ng McLisse fans

DEBUT film ni McCoy de Leon ang Instalado na isa sa anim na entry sa ToFarm Film Festival 2017. Ang pelikula ay mula sa pamamahala ni Direk Jason Paul Laxamana at tinatampukan din nina Junjun Quintana at Francis Magundayao.

Ito’y isang science fiction-drama na ang setting ay sa isang farm village ilang taon sa hinaharap. Si Victor (McCoy) ay namumuhay sa panahon na ang dominant form ng edukasyon ay sa pamamagitan ng Installation, isang overnight process na ang talino ay ipinapasok o ikinakarga ng direkta sa utak ng mga tao na gumagamit ng teknolohiya na pagmamay-ari ng korporasyon.

Ngunit hindi lahat ay kaya ito, dahil sobrang mahal maging Instalado, kabilang dito si Victor na naniniwalang ito ang mag-aahon sa kanya sa hirap bilang magsasaka. Upang maka-ipon para maging Instalado, iniwan ni Victor ang pagsasaka at nagpakatulong siya sa isang mayamang kababatang naging matagumpay mula nang maging Instalado.

Bale first movie mo ito, pero bida ka agad? “Hindi ko po masabi na bida, pero kasi maganda po yung role, may co-actors po na kasabay ko na ganoon din ‘yung role,” saad ni McCoy.

Sa tingin mo, masyado bang mabilis ang takbo ng career mo?

Esplika niya, “Hindi naman po, sa akin po marami pa po akong kakaining bigas talaga, marami pa akong dapat ma-experience pa at mapatunayan pa sa tao po. Kaya eto, stepping stone ko lang po ito. Na dapat naman po talaga ring ganoon, kasi mahirap din po mabigla. Sa akin po, way pa lang ito para makuha ko yung pangarap ko, kung ano man yung gusto kong marating po. Kaya bawat opportunity po, ibinibigay ko talaga yung best ko.”

So, parang naghiwalay ang McLisse dito, ano kaya ang magiging reaction ng fans ninyo? “Siguro wala naman po, kasi alam ko naman na open yung mga tao, na wala naman pong masamang makikita rito. ‘Tsaka work naman po ito, hindi naman … wala namang problema kumbaga. Siguro matutuwa rin naman din sila.

“Actually, nandoon po sila sa set, tumutulong din sila, nagdadala sila ng pagkain… Kaya nagpapasalamat din po talaga ako sa kanila, sa fans namin.”

Kamusta na sila ni Elisse Joson? “Ngayon po sobrang, daming trabaho lang din, nagkikita kami pagka may shooting lang, photoshoot.”

Malapit na ba kayong maging MU ni Elisse? “Wala, ano po kasi, sobra pang maaga pa, ganoon. Wala pa po sa isip namin yun. Saka kasi masaya lang po kami sa ngayon, saka nandoon naman po ‘yung mommy niya, palaging nandyan lang. Ini-enjoy lang namin ang company ng isa’t isa,” aniya pa.

Bukod sa Instalado, ang lima pang entries para sa 2nd ToFarm Film Festival ay ang Kamunggai, Sinandomeng, What Home Feels Like, Baklad, at Hightide.

Ang ToFarm ay pinamumunuan nina Dr. Milagros O. How ng Universal Harvester, Inc. at Direk Maryo J. delos Reyes na siyang Festival Director. Ito ay magaganap sa July 12 to 18 at ang award’s night nito ay sa July 16 naman. STYLE SHOWBIZ/NONIE NICASIO

