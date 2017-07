Media, libre na sa lahat ng atraksyon sa Rizal Park

LIBRE na sa lahat ng atraksyon sa Rizal Park ang taga-media.

Ito ang magandang balitang inanunsyo ni National Parks Development Committee (NPDC) executive director Penelope Belmonte sa media na naglalayong hikayatin ang mga miyembro nito upang sa gayon ay kanilang maibahagi sa publiko sa pamamagitan ng kanilang organisasyon at sa social media ang kanilang karanasan sa parke.

Kabilang sa mga atraksyon kung saan wala nang admission fees para sa mga miyembro ng media mula sa print, broadcast at social media ay kinabibilangan ng sumusunod: Light and Sound Theater, Chinese Garden, Japanese Garden, Childrens Playground, Orchidarium, Kanlungan ng Sining at Binhi ng Kalayaan.

Bagama’t wala sa loob ng Rizal Park ay isinama na rin ang Paco Park sa libre dahil ito ay sakop pa rin nh hurisdiksyon ng NPDC.

Ang Light and Sound Theater ay isang landscaped garden na dinisenyo ng national artist architecture na si Ildefonso P. Santos at nagtatampok ng mga istatwang ginawa ng sculptor na si Eduardo Castrillo at nagpapakita ng characters sa naganap na execution ni Rizal, kasama ang ‘curious dog’ na nasa sikat na larawan ng Rizal execution at kinunan ni Manuel Arias Rodriguez.

Itinayo bilang simbolo ng pagkakaibigan ng China at Pilipinas na kelan lang ay ni-renovate, ang Chinese Garden ay nagtatampok ng lagoon at corridor na dinisenyo gaya ng Summer Palace sa Beijing, China. Mayroon itong ornate Chinese-style gate, may carving ng ‘swirling dragons’ at patungo sa ‘whimsical garden’ na para kang dinala sa ‘old Peking’.

Sa lagoon naman ay may mga pagoda at gazebo na pinaigting ng mga pulang pillars at green-tiled na bubong na dinekorasyunan ng mga mythical figures.

Itinayo naman ang Japanese Garden bilang memorial na malakas na relasyon ng bansa sa Japan matapos ang World War II ay merong Japanese-style gardens, isang lagoon at tulay kung saan makikita ang rocks at low-flowering trees at shrubberies na katangian ng mga typical gardens sa Japan.

May mga flowering vines naman sa trellises, wild at ornamental plants at iba-ibang species ng orchids na matatagpuan sa Pilipinas, ang Orchidarium ay nagtatampok ng maraming koleksyon ng orchid species at butterflies at isang paboritong lugar para sa mga kasalan.

Habang mag-eenjoy naman ang mga bata sa Children’s playground habang nagpapalamig sa ilalim ng mga puno ang mga matatanda.

Ang Kanlungan ng Sining Museum o ‘Artist’s Haven’ ay tahimik na lugar kung saan maaring gawin ng Filipino artists ang kanilang mga obra.

Mistula itong malaking forest na may malalaking puno, halaman at meron ding mga ibon at insekto bukod sa dramatic exhibits ng sculptures, paintings at photographs na nakakatulong din magbigay-inspirasyon sa mga artists.

Ang Binhi ng Kalayaan o ‘Seed of Freedom’ ay may malaking bronze monument kagaya ng sikat na ‘Pieta’ ni Michelangelo.

Nagsisilbi itong paboritong ‘picnic area’ para sa mga bisita ng parke at reception venue para sa mga mahalagang okasyon gaya ng birthday parties, weddings, product launching at art exhibits.

Samantala, ang Paco Park na matatagpuan sa General Luna St. sa Paco, Manila, ay isang ‘recreational garden’ at dating municipal cemetery ng Maynila na itinayo ng Dominicans noong Spanish colonial period.

Isa namang sikat na venue para sa weddings at receptions para sa mga may gusto ng garden-like settings at para sa photo shoots at muscal concerts bukod sa pagigin ‘romantic spot,’ nito. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

