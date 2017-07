Mga kaso kay Aquino sa Mamasapano incident, ‘di uusad – Duterte

SINABI ni Pangulong Rodrigo Duterte na ‘di uusad ang mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng nabulilyasong operasyon ng Special Action Forces (SAF) sa Mamasapano.

Ito ang naging reaksyon ng pangulo tungkol sa pagsasampa ng Ombudsman ng kasong usurpation of authority at graft laban kay Aquino dahil sa naging partisipasyon niya sa naturang operasyon.

Ani Duterte, isa itong “silly charge” na nakatakdang pumalya, kasunod ng pagsasabing “bulok” ang naging desisyon tungkol dito.

Sa opinyon ni Duterte, hindi niya masasabing may usurpation of authority na naganap dahil bilang pangulo, may kapangyarihan si Aquino na tawagan ang sinuman para tulungan siya sa isang criminal operation.

“Hindi mo masabi na usurpation of authority because lahat ng sinabi nila ay merged in the president. He can call anybody to help him to fight a criminal operation there,” ani Duterte”

Dagdag pa niya, wala namang karanasan sa militar si Aquino kaya normal na hihingi siya ng payo mula sa mga propesyunal, tulad na lamang ng noo’y suspended na si dating Philippine National Police (PNP) chief Alan Purisima.

Paliwanag pa ni Duterte, walang makakapigil sa pangulo kung magdesisyon itong humingi ng payo sa ibang tao at wala siyang nakikitang mali tungkol dito.

Hindi rin aniya dapat kasuhan si Aquino dahil sa pagkabigo ng nasabing operasyon, dahil kasama naman talaga sa reyalidad ng mga operasyon ang mga pagkakamali.

Gayunman, sinabi rin ni Duterte na may pagkukulang din sa bahagi ni Aquino dahil walang dumating na assistance at reinforcements.

“The shortcoming is the burden of Aquino. May shortcoming dun. There was no assistance, reinforcements, air assets, the canons which reach [the area],” paliwanag ng pangulo.

Pero ani Duterte, kung siya man ang nasa posisyong iyon, hindi siya maguutos ng operasyon sa isang lugar kung saan tiyak na may masasawing mga sibilyan. JOHNNY ARASGA

