MINDANAO APRUB SA MARTIAL LAW

PINAGTATALUNAN na lamang kung gaano pa patatagalin ang martial law sa Mindanao dahil lumilitaw na kinakatigan ng nakararami ang pagpapatuloy nito.

Tinatalakay rin natin kung pananatilihin ang buong Mindanao sa ilalim ng batas militar o ililimita na lamang sa Marawi City at mga kalapit na lokalidad nito.

Malinaw na mayroon pang “clear and present danger to national security” na bunsod ng rebel terrorism sa katimugan na gustong kubkubin ng lintik na Islamic State of Iraq and Syria.

Baka mag-ibang lugar pa ang mga demonyong Maute-Abu Sayyaf Group na nais magtayo ng caliphate sa Mindanao.

Tinuran ng Pangulong Duterte na siya ay tatalima sa rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines ukol sa pagpapalawig ng martial law.

It is kind of funny though if you come to realize that the “Imperial Manila” just can’t get over with dictating on the people of Mindanao and the Visayans, too.

Lalo na ‘yung mga trapo na may sakit na Yellow Syndrome na ayaw tanggapin na majority of Mindanaoans ay pabor sa martial law.

Isipin na lamang na ang mga taga-Mindanao ay sawang-sawa na sa giyera.

Ilang henerasyon na ang ipinanganak at tumanda sa gitna ng madugong giyera sa Mindanao at nagtiis sa kahirapan ng napakaraming dekada.

Mahigit 31 taon mula nang tumalilis si Ferdinand Marcos na kinamuhian dahil sa martial law, heto pa rin tayo at biktima ng mga nagrigodon na politiko at kahirapan.

Bilang tubong-Mindanao na anak ng isang Philippine Constabulary officer doon, nauunawaan ko si Manong Digong na naghahangad ng kapayapaan ang mga Filipino sa katimugan.

Iyan ang nararanasan nila ngayon sa pagpapatupad ng martial law-Duterte style. DEADSHOT/ERWIN TULFO

