Miss Earth candidate, umalma nang hipuan sa puwet!

HINDI pinalampas ng Miss Earth candidate 2017 na si Kim de Guzman na former housemate nang Pinoy Big Brother ng ABS-CBN na ireklamo ang photographer na nanghipo sa kanyang puwet sa ginanap na press presentation ng nasabing beauty contest kamakailan.

“I was so upset that he thought I was so insignificant that he could just do that. I would’ve wanted to meet him face to face, I even asked the security personnel of the hotel where we held our swimming preliminaries to hold him for further discussion,” pahayag ni Miss Kim.

“Pero naisip ko na huwag na lang. Ayoko na rin kasing palakihin pa. Baka mawala pa ang focus ko sa contest,” emote pa niya.

Ipinatawag naman ng EVP of Carousel Productioin na si Ms. Lorraine Schuck ang inireklamong photographer ni Kim de Guzman para kunin nito ang media ID pass ng naturang photog.

Hindi raw papayagan ng naturang production ang ganoong behavior ng media sa mga candidates. Siniguro naman ni Miss Schuck na hindi na protektahan nila ang mga kandidata at nangako na hindi na ito muling mangyayari.

Sure na ban na ang naturang photographer sa pagko-cover ng anumang beauty contest na nasa pangangasiwa ng Carousel Production.

Ang nabastos pa naman candidate na si Kim ay isa sa mga frontrunner ng pageant. Katunayan sa pre-pageant activities ay nanalo na ito ng mga special awards.

***

Ikinalungkot ni Miss World 2013 Megan Young na hindi na siya kasama sa book 2 ng Alyas Robin Hood na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes.

Namatay na kasi ang character niya noon as Sarri at masuwerte namang naiwan ay ang character ni Andrea Torres as Venus.

Anyway, masaya na rin raw si Megan na natuloy na rin ang book 2 ng Alyas Robin Hood. Ipinaabot niya ang kaniyang pagbati sa cast and crew ng series.

Magiging busy rin naman si Megan sa mga susunod na buwan para sa Miss World Philippines 2017. Tutulong kasi siya sa pag-design ng bagong Miss World crown.

Nakipagkita na si Megan sa jeweler na siyang gagawa ng bagong design na korona at ito ay makikita sa coronation night kasama ng iba pang ibibigay na korona bukod sa Miss World Philippines.

Ang tatlo pa kasing titulo na ipamimigay ay Miss ECO Philippines, Reina Hispanoamericana Pilipinas at Miss Multinational.

Ang grand coronation night ng Miss World Philippines ay magaganap sa Mall of Asia Arena on July 16.

Tinanong si Megan kung ano ang inaasahan niya sa susunod na tatanghaling Miss World Philippines. Ang mahigitan pa raw nito ang nagawa nila.

“I want someone who wants to do a good job, to outdo the job we`ve already done,” pagtatapos ni Megan na super seksi at cute pa rin hanggang ngayon.

Samantala, mapapalaban sa pagpapatawa si Megan ngayong Friday sa Bubble Gang, isa siya sa magiging guest ng longest running gag show sa GMA 7. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

