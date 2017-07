Mister sa Bulacan massacre, gigisahin din

GIGISAHIN din sa imbestigasyon ng pulisya si Dexter Carlos, Jr., ang padre de pamilya sa Bulacan massacre.

Sinabi ni Bulacan Provincial Police Office Director P/S Supt. Romeo Caramat, Jr., base ito sa kautusan ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II na imbestigahan din si Carlos Sr. na kasalukuyang nasa Witness Protection Program (WPP) ng DOJ.

Ang pagsasailalim aniya sa imbestigasyon kay Carlos Sr. ay upang malinawan lamang ang krimen na hindi naman ito planado at dahil lang sa sistema ng droga sa katawan ng mga pangunahing akusado kaya naganap ang krimen.

Ayon pa sa opisyal, pinagma-match na rin ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) team ang mga fingerprints na nakuha sa crime scene mula sa tatlong ‘persons of interest’ na magkakasunod na natagpuang patay.

Una nang iniutos ni PNP Chief Dir. Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa na isailalim sa imbestigasyon ang magkakasunod na pagpatay sa tatlong ‘persons of interest’ na sina Rosevelt Sorema, Anthony Garcia at Ronald Pacinos na natagpuang patay at may placard na may nakasulat na “Rapist, huwag tularan “ sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan.

Samantala, ang isa pang ‘person of interest’ na si Alvin Mabesa ay nawawala pa rin at patuloy na pinaghahanap.

Noong Hunyo 27 dakong alas-8:45 ng umaga, natagpuang patay ang pamilya ni Carlos Sr. na sina Estrella Dizon Carlos, 35; mga anak na sina Donny, 11; Ella, 7; at si Dexter. Jr., 1, sa kanilang bahay sa North Ridge Royale Subd. sa Brgy. Sto. Cristo.

Si Estrella ay natagpuang hubo’t hubad habang si Auring ay wala ring pang-ibabang saplot matapos halayin ng mga suspek. BOBBY TICZON

loading...