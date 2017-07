MPD DEE-DEE NAGBAGO NA?

MALAKI ang respeto at paghanga ng Pakurot sa mga opisyal ng Manila Police District, lalong-lalo na sa district director nitong si C/Supt. Joel Napoleon “Jigs” Coronel.

Hindi lang iisang beses naisulat ng inyong lingkod ang magagandang nagawa nitong heneral na miyembro ng Philippine Military Academy Class ’87.

Kilala kasi ng Pakurot si Gen. Coronel na bukod sa pagiging pulis ay isa ring abogado na nagtapos sa University of the Philippines at nakapasa sa Bar Examination noong 1999.

At hindi na rin naman sa MPD lang nakilala ng inyong lingkod si Gen. Coronel kundi sa Quezon City Police District-Kamuning Police Station na roon naging matunog ang pangalan niya maging sa iba pang mamamahayag dahil sa ganda ng kanyang pakikisama.

Mas lalong nakilala at naging matunog ang pangalan ng noo’y si “Col. Jigz” noong mapunta siya sa Criminal Investigation and Detection Group-National Capital Region dahil mas lalo niyang ipinakita ang galing at gilas sa paglutas ng mga kasong naisampa sa kanyang tanggapan.

Nang mapunta siya sa MPD, lalong tumibay ang paniwala at pagkakakilala sa kanya ng mga kasamang pulis at higit sa lahat, ng mga kaibigan niyang mamamahayag.

Hindi naman nagpabaya sa kanyang tungkulin ang district director na dumaan sa pagiging deputy director for operations at deputy director for administrationng MPD bago napunta sa Task Force Pantalan at bumalik sa MPD bilang officer-in-charge pag-upo pa lang ni PNP chief Dir. Gen. Ronald “Bato” dela Rosa.

Maging sa Manila Police District Press Corps ay hindi nagpabaya si Gen. Coronel at sumuporta sa mga proyekto ng nasabing organisasyon.

Subalit maraming naririnig na salita ang inyong lingkod laban kay Jigz na diumano’y malaki na ang ipinagbago.

Nandiyang sinasabing mahirap lapitan at kausapin at higit sa lahat, hindi sumasagot sa tawag kahit kakilala pa niya ito.

Higit na nagrereklamo ang maraming heneral na upper classmen niya sa PMA na naunang pinasalamatan niya dahil sa tulong sa kanya na marating ang kanyang kinalalagyan.

Nagpapa-appoinment umano itong si Gen. Coronel na makausap ang heneral na kanyang pasasalamatan subalit madalas kapag oras na ay hindi umano ito makontak at higit sa lahat ay hindi sumasagot sa text o tawag.

Sus, baka naman abala lang sa rami ng trabaho kaya hindi kayo maharap o maasikaso pero hindi ibig-sabihin ay nagbago na ang district director ng MPD. PAKUROT/LEA BOTONES

loading...