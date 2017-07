Nag-iilusyon na sina Joshua at Julia?

ANG Eat Bulaga! ang binalingan ng mga idiotang fans ni Maine Mendoza dahil hindi raw nila nagawang ipagtanggol ang idol nila.

Napansin kasi nilang nag-effort ang show para i-deny ang Alden Richards-Patricia Tumulak rumoured romance.

Galit na galit ang mga fans ni Maine sa Twitter at talagang nilait-lait nila ang Eat Bulaga!

“Hi, xempre depend nila p kc friend nila e c M dbrkds lng,my glit cla ky M kc sbi M ang mhl nya lng JoWaPao cla guz2 kasma di bw gng,” said one fan.

“Sa twitter lng yan nahalungkat ang alpat issue huli na nga naisulat pero maka damage control sila wagas,” wailed one moron.

“MAJOR, MAJOR damage control ang ginawa nila. But its all clear 2 us wala silang pake ke Meng mabash man ng todo. Basta buong BW defend parting,” say naman ng isa pang imbecile.

“Tuluyan ng nawawala ang respeto ko sa @EatBulaga. Ginamit pa tlga ang bata para lang isalba ang LT dahil may movie pa. #AlPat FTW,” galit na comment naman ng isang bobita.

“@EatBulaga @aldenrichards02 @patty_push from now on c M lng ssuporthan k wla ako pake s mga basurang A at P n yan,” say ng isang makitid ang utak na faney.

“same here nwalan n tlaga ako ng gana mnood ng @EatBulaga akla nla wl utak mga audience @aldenrichards02 @patty_push,” pahabol pa ng isang bobong fan.

Kaloka itong mga fans ni Maine, ha? Lahat na lang bina-bash nila. Parang sila lang ang perpekto sa mundo, parang wala silang maling ginawa sa buong buhay nila.

***

Na-sight ang mall date nina Joshua Garcia and Julia Barretto.

Ang daming hanash against the young couple all because naka-mask sila while dating. Parang ayaw nilang pagkaguluhan sila ng fans.

Grabe ang panglalait sa dalawa sa social media.

“Ginagaya nila yung mga couple sa korea nakamask tlga? Hahaha.”

“Ngeek lumabas Naka face mask?? sana nag sunglasses na lang Kayo ung malaking malaki lol???? o dkya d nlng kyo lumabas ok Na Sana pero naka face mask medyo Na OA Han Aq.”

“Grabe ang OA Ng mga ito, naka mask, yung totoong mga sikat di naka mask, silang nagsisikat sikatan naka mask, ha ha ha! kakatawa.”

‘Yan ang hanash ng mga bashers.

“anong OA dyan? may nakikita nga rin akong naka mask sa mall kht di rin sa mall may naka mask di nmn artista.. hahaha kayo ang OA,” came one fan’s defense on the couple. UNCUT/ALEX BROSAS

