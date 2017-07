Nagmamakaawang makabalik ng show business!

NUNG Linggo sa programang Rated K, ikinuwento ng dating artista na si John Wayne Sace kung bakit siya nalihis ng landas. Paano ba nagsimula ang kalbaryo sa buhay ng dating child star? Pambungad na tanong ni Korina kay John Wayne:

“Taong 2008, nagsimula po ang lahat sa aking kalbalyo, mga kasiyahan, mga kaibigan. Hanggang sa hindi mo namamalayan parang nawawala na po lahat sayo, kahit family mo,” ani John Wayne.

Ayon sa dating award-winning child star at miyembro ng dance group na Anime, nagsisisi diumano siya na tumikim siya ng droga.

“Opo, kung maibabalik lang ba, bakit mo susubukan ‘yun?” sey pa niya.

Ayon sa ulat, matapos mapasama sa listahan ng pulisya o tokhang at maospital, nagpahinga si John sa probinsiya kung saan sa ngayon sinimulan niya ang kanyang self-rehabilitation. Tumutulong si John Wayne sa komunidad at nagkukwento ng masamang epekto ng droga sa tao.

Nagsimula ang pagbabagong ito ni John Wayne dahil na rin sa anak niyang babae nasinabi sa kanya na, “Daddy, please naman ‘wag na ikaw bad.”

Dagdag ni John, “Dun sa sinabi niyang ‘yun na-feel ko na ang pagbabago, magsisimula rin sa’yo e, sa sarili mo.”

Ngayon, inaayos na ni John Wayne ang relasyon sa nanay niya at gusto rin niyang makasama ang ibang kapatid na nasa Amerika.

Para sa ikalawang pagkakataon gusto sana ni John Wayne sa makabalik sa showbiz. “Sana po kung bibigyan po ako uli ng pintuan para po sa showbiz bakit naman po hindi? Sobrang na-miss ko na rin po ang umarte, sana po may mabigyan po uli nila ako ng pagkakataon na makabalik para na rin po sa aking mga anak,” pagtatapos pa niya.

***

MATAPOS mag-viral ang kanyang “Awrahan”video sa social media, malayo na rin ang narating ng child star na si Awra Briguela.

Si Awra ay regular cast member ng top-rating teleseryeng “Ang Probinsyano” at nabigyan din ng pagkakataong maibahagi ang kanyang talento sa “Your Face Sounds Familiar Kids” kung saan siya’y itinanghal na grand champion dalawang buwan na ang nakalilipas.

Mula sa pagkakapanalo ni Awra sa YFSF Kids, nag-uwi ang child star ng medalya, tropeyo, P1-milyon, house and lot, at trip for four sa Jeju, South Korea.

Sa episode ng Tonight With Boy Abunda nitong Hunyo 26, opisyal nang nai-hand over kay Awra at sa kanyang pamilya ang papremyong bahay at lupa. May dalawang palapag ang bahay na may 54 square meters na floor area, at nasa isang eksklusibong subdivision.

Malaki naman ang pasasalamat ni Awra sa pag-ulan ng mga biyaya sa kanyang pamilya at hindi na daw niya ito palalampasin hanggang sa dulo ng kanyang karir.

‘Yun nah! SABEEEE!/TROY CATAN

