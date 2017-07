Niratrat si Jake Cuenca ng mga bashers!

“FRIENDS lang po ang mga ipakikilala namin sa meet and greet ni Miho (Nishida). Sila ang mga bagong friends ni Miho,” tugon ni Mommy Merly Perigrino ng Miho Universal Fandom nang tanungin namin kung sino ang darating na napababalitang kapalit ni Tommy Esguerra at makapa-partner ng PBB: 737 grand winner. May tsismis kasi na isang singer-actor ang binabalak na ipapareha ngayon kay Miho.

So, sino kaya ang special guest na susuporta sa meet and greet ni Miho Nishida sa July 23, 7PM sa Annabels Resto, Tomas Morato?

Anyway, ang nasabing meet and greet ay pinangunahan ng Miho Universal Fandom sa pakikipagtulungan ng Miho Nation at MRM. Ito ay sa pamamahala nina Merly Perigrino at Joan Pangilinan .

Sila ang hanapin sa gate at may registration fee na P1000. Ang proceed nito ay para sa mga batang may cancer sa Child Haus Foundation.

Para sa mga gustong makisaya at maka-bonding si Miho, tumawag sa 09271482758.

-0o0-

Nagmamaasim ba si Jake Cuenca sa Yes! 100 Most Beautiful Stars 2017 kaya may hanash siya sa kanyang Twitter Account na “WHAT happened to magazine here? They just put people who would sell rather than having people who can actually influence fashion? Ano to?”

May kinalaman ba ang hugot niyang ito dahil wala siya sa listahan ng 100 Most Beautiful Stars 2017?

May kumakampi naman kay Jake sa tweet niyang ito na nagpapakatotoo raw siya. May mga bashers rin siya na naiinis sa opinion niya. May nag biro rin na si Jake Zyrus na raw kasi ang uso ngayon.

May nag-reply naman na paramihan diumano ng fans ang labanan ngayon.

May sumagot naman na, “Nagbago na ata kc ang definition ng “beautiful” at “fashion” eh…kme rin nloloka! Nde ka nag-iisa!”

“How can you influence fashion if lagi ka namn nakahubad?

“I think its not just all about fashion influence but the ability to influence the mass thru diff means.

“You and Zanjoe deserve on the list, bakit wala kayo?”

“People who are succesful on their craft or maybe people who achieved the fame they have right now?? not just fashion??”

“And whom do you want to be in the cover? YOU”

“Ou nga.. baket nga D kasama sa list..D hamak mas deserved nyo.. Tsk! Tsk! D nla tinitingnan kung Cno tlga ang fashion icon”

“That’s life. Business is business.”

“Laos ka na na kase kaya ka ngumangawa dyan”

“Mapait si Kuya kasi d na sya nalalagay sa mag. Paano d na sya influencer, di pa sya makabenta. LOL.”

‘Yan tayo, eh!

-0o0-

Hindi binigo ng GMA7 ang fans ng hit Koreanovela na “My Love from the Star” sa kanilang Pinoy adaptation na pinagbibidahan nina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva dahil talaga namang masasabing napantayan at natapatan nila ang pagkagawa ng Korean version.

Kitang-kita naman ito sa mga magagandang feedback mula sa social media sites. Bukod sa papuri nila sa mga eksena at sa nakakakilig na chemistry nila Jennylyn at Gil, bilib na bilib sila sa kung paano nila ginagampanan ang kanilang mga karakter.

Si Gil, kahit siya pa ay baguhan, minahal siya ng mga manonood dahil sa kanyang pagbibigay buhay sa Pinoy Matteo. Marami siyang pinapakilig gabi-gabi na makikita mo talaga ang mga comments online.

At siyempre, hindi rin matatawaran ang pagganap ni Jennylyn bilang Steffi at bilang manonood madadala ka talaga sa kalokahan niya but at the same time ramdam mo rin ang mga pinagdadaanan niyang pagsubok sa buhay. Dahil sa kanyang galing umarte sasabayan mo siyang tumawa at umiyak. Ibang level talaga ang husay at galing ng Ultimate Star sa seryeng ito dahil kahit ibang celebrities ay napapa-wow sa kanyang performance. XPOSED/ROLDAN CASTRO

