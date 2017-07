NPA manggugulo sa Davao bago mag-SONA

INANUNSYO ni Philippine National Police chief Dir. Gen. Ronald dela Rosa na may natanggap silang impormasyon na may planong manggugulo ang New People’s Army (NPA) sa Davao bago ang pangalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Meron lang kaming namonitor dun sa kabila, sa kaliwa, sa NPA that they will make some pre-SONA attacks, harassment sa Davao na-uncover ‘yan. Guguluhin nila ‘yung Davao before SONA,” pahayag ni Dela Rosa sa isang press conference matapos ang PNP flag ceremony sa Camp Crame headquarters.

“We are preparing for that,” dagdag nito.

Sinabi ng PNP chief na wala silang na-monitor na iba pang pagbabanta pero hindi nila maaring ipagkibit-balikat na lang ang posibilidad na totoo ang pagbabanta. “Hindi natin madi-discount (ang possibility), pero sa ngayon walang specific kaming natanggap, na-monitor na terror attack,” pahayag ni Dela Rosa.

Kasabay nito, hiningi ni Dela Rosa ang kooperasyon ng publiko para matiyak na mapatupad ang peace and order sa kanilang komunidad.

“Sana naman mag-cooperate ‘yung public na we are facing some degree of threats so mag-adjust sana ang publiko na magtulungan tayo para mabantayan natin ang katahimikan ng ating paligid,” pahayag nito.

Patuloy naman aniya ang pagpupursige ng pamahalaan na maabot ang peace agreement sa rebel groups, ayon sa PNP chief.

“Our quest for peace is never ending. Kung ma-achieve natin ang peace talks mas maganda. Pero kung hindi sila sinsero, wala tayong magawa kung hindi sila sinsero. Giyera, ganon talaga. Hard realities in life,” pahayag nito.

Ang resulta aniya ng pag-uusap ay nakadepende sa rebel groups, pahayag ni Dela Rosa at sinabi na ang kapulisan ay gagampanan ang kanilang tungkulin para maoritektahan ang publiko. BOBBY TICZON

