P134M halaga ng droga, sinira

AABOT sa P134-milyong halaga ng iligal na droga ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Maysilo, Malabon City kaninang umaga, Hulyo 4, Martes.

Ayon sa PDEA 44, 669.65 gramo ng shabu at 10.58 gramo ng marijuana ang sinira ng mga awtoridad.

Sinabi ni PDEA Dir. Isidro Lapeña, karamihan sa mga drogang sinira ay nakumpiska sa isinagawang operasyon ng PDEA at PNP sa ipinatupad na search warrant na nagresulta ng pagkakaaresto sa apat na drug personality sa Banawe St., Brgy. Manresa, QC nitong nakalipas na Nobyembre 16, 2016.

Nabatid na isinagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang droga sa Clean Leaf International Corp., M.H. del Pilar St., Maysilo, Malabon City.

Sinaksihan ng mga opisyal ng PDEA, ibang law enforcement agencies, Department of Justice (DOJ), Dangerous Drug Board (DDB), Public Attorney’s Office (PAO), Non-Government Organization (NGOs) at media ang naturang aktibidad.

Sinabi ni Lapeña, ang pagsira sa mga nakumpiskang droga ay bilang pagtalima ng ahensya sa iniutos ng batas.

“The destruction of seized illegal drugs is in accordance with provision of the law and will eliminate any misconception that these items are being recycled and peddled back into the street,” ani Lapeña. SANTI CELARIO

loading...