Pagkakapatay kay Parojinog et al, hindi masaker – Rep. Alejano

INAMIN ni Magdalo Rep. Gary Alejano na hindi maituturing na masaker ang naganap na pagpatay kay Mayor Reynaldo Parojinog at sa 14 na iba pa sa Ozamis City.

Aniya, maraming mga sirkumstansya ang dapat ikonsidera bago magkaroon ng konklusyon na ang naganap na pagsalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police (PNP) ay masaker o hindi.

“I cannot conclude as of now, pero sa akin definetly ang war on drugs maraming liable diyan. Kaya nga ako nagkaso ng crime against humanity kay Presidente Duterte kasi itong war on drugs ay isang crime against humanity.”

Marami pa aniyang mga impormasyon ang dapat na ikonsidenta at ayaw din niyang maging unfair sa PNP kung hindi makikita ang lahat ng anggulo.

“Pero initially, sabi ko nga it looks like that (massacre). Ang PNP kasi binibigyan ng misyon iyan, eh. Gagawin niya ang misyon niya kaya nga dapat maga-guide siya kung ano ang dapat na susundan,” paliwanag ni Alejano.

Magkagayunman, kumbinsido ang kongresista na posibleng tamaan sa panibagong usapin na ito si Pangulong Rodrigo Duterte dahil nananatiling ito ay nasa ilalim ng kaniyang responsibilidad.

“Lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang may responsibilidad ay ang pangulo. So whatever the government does or fails to do it is the responsibility of the president.” MELIZA MALUNTAG

loading...