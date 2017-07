Pagkulong sa Ilocos 6, idinulog ni Imee sa SC

NAGPASAKLOLO na si Ilocos Norte Gov. Imee Marcos sa Supreme Court (SC) kaugnay ng tinaguriang Ilocos 6 na kasalukuyang nakakulong sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos i-contempt noong Mayo.

Sinabi ng gobernadora na naghain na sila ng omnibus petition sa SC.

Kabilang sa omnibus petition ang hirit nito na ipatigil ang hearing ng Kamara sa isyu na kinasasangkutan nito, mabigyan siya at ang Ilocos 6 ng proteksyon at ang pag-akyat sa SC ng utos ng Court of Appeals (CA) na palayain ang mga empleyado dahil may jurisdiction dito ang Kataas-taasang Hukuman.

Aniya, naaapektuhan na ang serbisyo ng provincial government, ang agrikultura ng Ilocos Norte, suplay ng gasolina maging ang anim na ospital ay wala na ring gamot dahil sa pagkulong sa Finance Committee ng Ilocos Norte.

Sinabi pa ng gobernadora na kung mayroong krisis sa Marawi ay may hostage crisis naman na nangyayari sa Kamara sa pagkadetine sa Kongreso ng Ilocos 6.

Sinabi pa ni Marcos na pulitika lang ang rason ng lahat ng ito na kaya kinakaladkad siya sa Kongreso subalit ang naiipit ay ang mga empleyado ng provincial government.

Ayon sa kongresista iniipit ang Ilocos 6 para magsabi ng kasinungalingan kapalit ng kanilang kalayaan.

Una rito, ibinulalas ni Marcos ang kanyang sama ng loob matapos umano siyang paatrasin noon ni Rep. Rudy Fariñas sa pagkandidato sa first district ng lalawigan ng Ilocos para bigyang-daan ang kandidatura ng anak nito para sa tuloy-tuloy na succession ng karera nito sa pulitika.

Noong Mayo 29 nang madetine sa Kamara ang tinaguriang Ilocos 6 dahil sa pagtanggi nila na sumagot sa tanong ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng umano’y maanomalyang paggamit ng P66.45-milyong pondo mula sa tobacco excise tax na ginamit pambili ng mga sasakyan ng provincial government. BOBBY TICZON

loading...