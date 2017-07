Pang-iisnab raw ng fan, itinanggi!

ISININASAMA ni Marian Rivera ang kanyang anak na si Zia gaya nu’ng launching ng bagong endorsement niya na Snow Crystal White Tomato, sa New World Hotel.

Nagkaka-separation anxiety kasi siya pag hindi nakikita ang anak. Gusto niya ay personal na inaalagaan ang anak.

Sey pa niya, minsan ay naiiyak siya pag nasa taping at hindi nakikita ang anak.

Aminado siya na para siyang sira.

Pinayuhan nga siya ng kanyang mister na si Dingdong Dantes na makipagtsikahan ito sa taping para maaliw at medyo mawala ang pagka-miss niya kay Zia.

Ayaw kasi ni Marian na ipaubaya sa ibang tao ang anak at lumaki ito na malayo ang loob sa kanya.

Anyway plano ng mag-asawa na sundan si Zia pagkatapos ng mga bagong serye na ginagawa nila.

Tsuk!

-0o0-

Isang pulis ang papel ni Rob Moya sa “Alyas Robin Hood”.

Masaya siya na napasama siya sa book 2.

Pero sinabi niya na hindi ang kanyang ama na si Jovit Moya ang kanyang peg sa serye.

Seryosong pulis kasi ang kanyang ama.

Mabait raw na medyo comedy ang papel niya sa “Alyas Robin Hood”.

Si Jovit ay dating aktor na naging pulis at ngayon ay isang businessman.

Open na rin na nag-out si Jovit.

“Unang-una, my dad is the best. No matter what he is or how he is in life.

“I will never forget na kung paano niya ako binigyan ng pagmamahal, kung paano niya ako inaalagaan, araw-araw since the day I was born,” deklara ni Rob.

Para raw silang mag-bestfriend na mag-ama. Walang isyu sa kanya kung sakaling may ipakilala si Jovit na karelasyon.

Forty-six na raw si Jovit .

Siya ba ay niligawan na rin ng gay?

“Oo naman,” mabilis niyang pag-amin.

“Pinaka-extreme lang na nangyari is wala lang, lumabas lang kami,” sey pa niya.

Nung una hindi raw niya alam na gay ito.

Lalaking-lalaki raw ito pero after four months ay nagtapat na sa kanya nang malasing ito.

“Sabi ko lang, friends lang kami he is my best friend, nothing else,” kuwento pa niya.

“Babae talaga ang gusto ko,” deklara pa niya.

-0o-

Talk of the town si Ahron Villena dahil sa pag-upload ng kanyang nude photo sa kanyang IG account.

Pero palaisipan pa rin sa mga gay kung siya talaga yun dahil puwede namang iedit ang photo.

Bina-bash rin siya sa social media na nagpapakontrobersyal diumano at isang way para mapag-usapan siya.

Pero humingi na ng paumanhin si Ahron sa pag-upload niya sa pamamagitan ng kanyang Twitter Account.

Hindi raw niya sinasadyang i-share dahil pampersonal lang yun.

Hindi rin daw niya namalayan dahil sa puyat, pagod at careless mistake.

Dinelete rin niya ang kanyang photo pero viral na ito sa social media.

Talbog!

-0o0-

The height ang mga bashers sa social media. Pati picture na hindi nakatingin si Enrique Gil ay hindi nila pinalalampas.

Kesyo isnabero raw at bastos ang young actor.

Hindi man lang daw maglaan nang ilang minuto sa pagpapakuha ng photo.

Buti na lang nag-explain ‘yung faney na nag-upload na hindi pa ready si Enrique nu’ng magclick yung camera habang nakikipag-selfie siya.

Dapat maging responsable naman tayo sa social media. Hindi ‘yung may masabi lang at makapanghusga.

Kawawa naman ang mga artista na agad-agad nilalait na walang sapat na dahilan.

Masuwerte pa nga ang mga Pinoy dahil nakae-eperience pa tayo na makapagpa-selfie sa mga artista.

Hindi nagagawa ‘yan ng mga humahanga sa mga kinababaliwang Korean stars dahil sa higpit ng mga handler nila.

Pak!

-0o0-

Marami ang nakikisimpatya kay Marlo Mortel dahil may pinagdadaanan ito.

Nasa stage 4 breast cancer ang kanyang ina pero patuloy silang lumalaban para gumaling ang kanyang ina.

Nag-post si Marlo ng photo nilang mag-ina sa kanyang Instagram Account.

May caption ito na, “You are so strong Mommy. Thank you for always fighting! We will fight with you all the way wag ka mapapagod. We love you so much!”

Marami ang nagdadasal na gumaling ang mommy niya at nagpapayo na magpakatatag ang kanilang pamilya.

May mga nagsasabi rin na sana yung mga gaya ni Marlo na talented ang bigyan ng mas maraming proyekto ng Kapamilya network.

Bukod sa UKG ay magkaroon din sana ito ng serye para may dagdag pamsuporta sa ina niyang may sakit.

Anyway, live na mapanonood si Marlo sa aming birthday show sa Zirkoh, Tomas Morato sa August 30 entitled “Musicali3 (M2M2M) na kung saan ay kasama sina Michael Pangilinan at Marion Aunor. Tatlong M ang mabibigay saya.

Boom! XPOSED/ROLDAN CASTRO

loading...