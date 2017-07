Petisyon ni Imee, sasagutin ng kongreso

HANDA ang Malaking Kapulungan ng Kongreso na sagutin ang petisyon ni Ilocos Norte Gov. Imee Marcos sa sandaling hingiin na ito ng Korte Suprema.

Siniguro ito ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas matapos maghain ng Omnibus Petition si Marcos sa Korte Suprema para sa inhibition, Writ of Amparo at Writ of Habeas Corpus.

“The reaction or answer to the petition filed by the petitioners in the Supreme Court will be answered by us before it, if and when the SC requires such. It cannot be made through the Press,” ani Fariñas.

Kinumpirma rin ng kongresista ang panibagong akusasyon ni Marcos na imbitado si Fariñas nang ipamigay ang sasakyan sa mga barangay.

Subalit ani Fariñas, wala pa siyang impormasyon ng mga panahong iyon na ginamit sa pagbili ng sasakyan ang pondo ng tabako, ito’y binili sa pamamagitan ng cash advances, walang public bidding at P465,000 ang bawat isa.

“I have distributed multicabs to the barangays in my district at the following prices: pickups like those shown in the pictures being distributed at P180,000 each; pickups with canopy for its bed – P200,000; at pickups with canopy for its Bec and glass windows to make it a closed van – P250,000.”

Samantala, binanatan naman ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Johnny Pimentel ang gobernadora kasunod ng petisyon nito sa SC.

Kung talaga aniyang inosente ang gobernadora at walang kinatatakutan ay bakit hindi nito magawang humarap sa imbestigasyon ng Kamara.

Ani Pimentel, kahit isa siyang Marcos, hindi nangangahulugan na makapangyarihan ito at pwede na itong lumabag sa batas.

Sa pasaring ni Gov. Imee na may hostage crisis sa Kamara, sinabi ni Pimentel na may malinaw na paglabag na ginawa si Marcos at ang isyu dito ay ang iregular na paggamit ng pondo na dapat sana’y para sa mga tobacco farmers at hindi ang pinalulutang ng gobernadora na walang ghost projects sa kanilang lalawigan. MELIZA MALUNTAG

