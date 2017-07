Pinag-initan lang si Super Tekla!

UMAGANG-UMAGA ay nakatanggap kami ng text galing kay Apol, as in Apolonia, at nagtatanong sa amim na kung totoo raw ba ang kumakalat na balita na isa pang co-host ni Willie Revillame ang lumayas na rin sa programang Wowwowin. Si Donita Nose ang tinutukoy sa text ni Apol na kung bakit umalis si Donita o balak palang lumayas sa show ay ang may kagagawan ay ang isa sa mga staff ni Willie na kung ano -ano raw ang ibinibintang dito kay Donita Rose.

Unang pinatanggal sa show ay si Super Tekla na kung ano-ano raw ang isinusumbong sa comedian tv host producer na si Willie. Kesyo bumalik na raw sa dating bisyo ni Super Tekla. Hindi lang iyon, pati raw ang pagsusugal nito sa casino. Ang mga bintang na ito ay sinagot na ni Super Tekla sa News program 24 Oras nina Mel Tiangco, Mike Enriquez at Vicky Morales pati na rin sa Kapuso Mo Jessica.

Consistent sa kanyang sagot si Super Tekla na nag-bibingo lang siya at ang sabi pa niya ay bakit daw siya babalik sa paggamit ng shabu na pinanggalingan niya na walang idinulot na maganda sa kanyang buhay at career as a comedian sa mga Bars? Grateful si Super Tekla kay illie na nagbukas sa kanya ng pintuan at nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makilala sa buong Pilipinas at ibang bansa. Malaking naitulong sa kanya ni Willie at ang kinikita niyang talent fee ay ipinadadala niya sa Cotabato sa kanyang pamilya upang may pantustos sa ama niyang may sakit.

Magaling magpatawa si Super Tekla at sigurado kami na marami pa ring kukuha ng kanyang serbisyo bilang kumedyante. Kita n’yo naman, kinuha uli siyang guest sa Magpakailanman, Kapuso Mo Jessica, at Sarap Diva ni Regine Velasquez. Pasasaan ba’t baka mapasa- sama siya sa ibang mga programa ng Kapuso network. Kaya iniisip namin na bakit kailangan pa nitong magpakasira sa kanyang pagkatao at career gayung naranasan na niya ang hindi magandang idinulot sa kanyang buhay? Napag-isip-isip niya na saan siya kukuha ng ikabubuhay pang-araw araw at ang itinutulong niya sa kanyang pamilya kung magloloko pa siya?

Sa totoo lang malaking kawalan si Super Tekla sa Wowwowin, aminin man nila ito sa hindi. Hindi na gaanong masaya ang programa kahit ilang komedyanteng ipalit kay Tekla. Imagine nyo naman dalawa ang ipinalit sa kanya para lang maging masaya kaso mo malabnaw ang mga jokes di tulad ni Tekla na mukha pa lang comedy, na pakli pa ni Apol.

Balik tayo sa tsismis na lalayas o lumayas na si Donita Nose na napag-initan raw ng staff na tulad ng kay Super Tekla na wala naman daw sinabing kung ano ang kasalanan ni Donita Nose. True ba na lumayas na rin ang bading? Nagtatanong din kami kung totoo kasi napanood pa namin si Donita noong Friday. Sayang naman kung totoo. Mahusay na host si Donita among Willie’s peers. Kaya abangan natin kung mapanonood pa si Donita mula Lunes hanggang Biyernes. Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

